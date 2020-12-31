Об этом в интервью телеканалу “Прямый” заявил пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко.

Порошенко также отметил, что по его данным необходимые материалы по делу “вагнеровцев” уже располагает Bellingcat.

“Я советую тем, кто принимал участие в том совещании, когда была “слита” операция украинских разведчиков и наших партнеров, кто повредил тому, чтобы вытащить и получить ценных свидетелей в преступлениях России, которые помогут привлечь военное руководство РФ к ответственности, в том числе в международных судах, – вы сделали большую ошибку”, – убежден Порошенко.

“Лучше начинать сотрудничать со следствием. Не надо препятствовать созданию ВСК в Верховной Раде. Единственное, чего вы добились – эта тема стала интересной. Еще одну новость я хочу вам сказать: я имею точную информацию, что всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм по операции с “вагнеровцами”, – подчеркнул Порошенко.

“Владимир Александрович, вы очень ошиблись, когда пытались утверждать, что ничего этого не было. От вас сейчас зависит, в каком виде там будет представлена ​​Украина, так паскудить Украину по всему миру я точно буду стараться вам не дать. Это и есть государственная измена. И сейчас надо установить круг лиц, которые не просто давали указания и сливали эту информацию россиянам, но и пытались запутать следы, уничтожая журналы посещения, уничтожая доказательства проведения этой операции”, – обратился он к Зеленскому.

Порошенко подчеркнул, что большое количество сотрудников правоохранительных органов, СБУ, сотрудников разведки готовы давать показания по этому делу.

“Поэтому умолчать этот вопрос не удастся”, – резюмировал лидер партии “Европейская Солидарность”.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.