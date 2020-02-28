Исследователи Гентского университета в Бельгии Торбен Рил и Барт де Смет назвали ранее неизвестный вид глубоководных ракообразных в честь группы Metallica.

Об этом пишет Phys.org.

Новый вид был обнаружен в бездне северной части Тихого океана при проведении базовых экологических исследований в рамках оценки воздействия на окружающую среду для будущего проекта.

“Мощная музыка Metallica сопровождала меня большую часть моей жизни. Такие песни, как “Master of Puppets” и “One”, являются выдающимися шедеврами в истории рока, и я очень рад возможности дать что-то группе, назвав новый вид в честь нее”, – отметил доктор Торбен Рил.

Отмечается, что обнаруженное червеобразное существо Macrostylis Metallola обитает в зоне Клиппертон, расположенной между Гавайями и Мексикой. Он адаптирован к глубине 4132–5055 метров.

Macrostylis Metallola живет в абсолютной темноте без глаз, он бесцветен. Его среда обитания состоит из составов металлических элементов возрастом несколько миллионов лет, размер которых может варьироваться. Они содержат ценные соединения, такие как кобальт, медь, марганец, никель и редкоземельные элементы.