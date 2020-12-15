Действующий президент США Дональд Трамп готовится покинуть Белый дом и передать власть избранному президенту Джо Байдену. Однако он не собирается на пенсию, хотя ему и прогнозируют немало юридических угроз.

Об этом сообщает Reuters.

После неудачных юридических усилий отменить проигрыш на выборах 3 ноября от демократа Джо Байдена, Трамп вернется к частной жизни с множеством возможностей.

Однако все возможности Трампа, который завершит каденцию, омрачены потенциальной юридической опасностью и деловыми проблемами.

Очевидно лишь то, что Трамп останется в центре внимания на долго. Вряд ли он пойдет по стопам Джорджа Буша, который после президентства взялся за живопись, или Джимми Картера, который занялся глобальной активностью.

Будущее Трампа, как и его президентство, скорее всего, будет громким и наглым.

Однако Трамп не сможет контролировать все свои проблемы, ведь он уже не будет президентом. До вступления в должность он сталкивался с рядом гражданских и уголовных судебных процессов, связанных с бизнесом его семьи и его деятельностью. Эти юридические угрозы могут вернуться с новой силой, как только он потеряет правовую защиту.

Сейчас Трамп готовит несколько маневров для того, чтобы остаться в центре внимания.

Политик, который отказался признать свое поражение на выборах и продолжает выдвигать беспочвенные заявления о широкомасштабной фальсификации избирателей, заявил союзникам, что рассматривает вопрос о том, чтобы снова бороться за пост президента после каденции Байдена.

Он даже обсуждал то, что не будет принимать участия в инаугурации Байдена и не будет объявлять о своих планах на выборы 2024 года в тот день. Это позволит ему продолжать бурные митинги, на которых он преуспел в 2016 и 2020 годах.

Это осложнит жизнь ряду других республиканцев, которые рассматривают перспективу 2024 года. В частности, речь идет о вице-президенте Майке Пенсе, бывшем после ООН Никки Хейли и сенаторов Марко Рубио и Томе Коттоне. Им придется хорошо подумать, стоит ли начинать борьбу с Трампом.

Этот шаг разрушает нормы, но Трампу такое нравится. Конституция США позволяет выбирать президентов на должность дважды, но сроки должны быть последовательными.

Гровер Кливленд – единственный американский президент, который пробыл два непоследовательные сроки. Он покинул Белый дом в 1889 году после поражения и вернулся в 1893 году.

Трамп уже сформировал комитет политических действий, который позволит ему собирать деньги и осуществлять влияние в партии после того, как он покинет свой пост, независимо от того, станет ли он кандидатом или нет.

Стремление Трампа сохранить свое политическое влияние также было видно по его недавнему одобрению близкого союзника Ронни МакДаниеля на очередной срок в должности главы Республиканского национального комитета.

В конце января республиканцы проголосуют за то, оставлять ли МакДаниеля в должности главы. Это голосование покажет то, насколько мощным остается Трамп и насколько готовы республиканцы покорить партию его желанию.

Обратно в телепрошлое

Бывшая звезда реалити-сериала “Ученик” Трамп также обсудил создание нескольких возможных новых средств массовой информации, чтобы удержать себя в центре внимания. По данным советников, имеется в виду создание телевизионного канала или сообщества в социальных сетях, чтобы конкурировать с теми, кого он считает предателями.

Телевизионный канал новостей будет конкурировать с Fox News, который вызвал гнев Трампа после выборов из-за недостаточной поддержки. Помощники Трампа заявили, что он особенно в ярости на Fox News из-за решение в ночь перед выборами назвать Байдена победителем в Аризоне, когда результат все еще был неопределенным. В конце концов Байден выиграл в Аризоне.

Вероятно, Трамп может сотрудничать с консервативными кабельными сетями One America News Network или Newsmax, которые в основном сосредоточены на положительных изображениях Трампа.

Трамп также обсудил с советниками план создания социальной медиа-компании, которая конкурировала бы с Twitter Inc. Это свидетельствует о том, что политик разозлился на соцсеть, которая неоднократно размещала в его твитах предупреждения о контенте про широкомасштабные фальсификации выборов.

Однако Трампа ждут серьезные финансовые проблемы. Речь идет об ударе по его бизнес-бренду учитывая его поляризационное президентство и его инвестиции в области недвижимости, путешествия и досуг во время пандемии коронавируса.

В сентябре Forbes подсчитал, что собственный капитал Трампа в предыдущем году упал примерно на 600 млн долларов и составляет 2,5 миллиарда долларов.

Юридические коллизии

После того как он уйдет с поста, Трампу также придется бороться с несколькими юридическими проблемами, которые стали более угрожающими, поскольку он потеряет юридическую защиту, которая предоставляется действующему президенту.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс проводил уголовное расследование деятельности Трампа и его семейной компании Trump Organization. Сначала расследование сосредоточено на платежных денежных выплатах перед выборами 2016 года двум женщинам, которые заявили, что имели сексуальные отношения с Трампом, что сам президент отрицал.

Но демократ Вэнс предположил, что в последних судебных процессах расследования расширилось, и теперь оно может сосредоточиться на банковских, налоговых и страховых мошенничествах, а также на фальсификации деловых записей. Трамп назвал дело политически мотивированным преследованием.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, также демократ, проводит активное расследование налоговых мошенничеств Трампа и семейной компании, которое началось после того, как его бывший адвокат Майкл Коэн заявил в Конгрессе, что президент завысил стоимость активов, чтобы сэкономить деньги на займы и страхование, а дефляцию снизил для уменьшения налогов на недвижимость.

Организация Трампа также утверждает, что дело политически мотивированное. Следствие является гражданским расследованием, которое может повлечь финансовые штрафы, но не тюремное заключение.

Трамп также столкнется с отдельными исками за клевету, связанными с сексуальными нападениями, которые он отрицал, предъявленным двумя женщинами – Э. Жан Кэрролл, бывшим автором журнала Elle, и Саммер Зервос, участницей шоу “Ученик” в 2005 году.

Мери Трамп, племянница президента, также подала иск, обвиняя его и двух членов семьи в мошенничестве и сговоре с целью лишения ее части семейной империи недвижимости.

Трамп также может быть привлечен к уголовной ответственности по федеральному обвинению в неуплате налога на прибыль. Недавно газета New York Times сообщала, что Трамп заплатил 750 долларов федерального налога на прибыль как в 2016, так и в 2017 годах.

Трамп опроверг обвинения издание, поэтому до сих пор неясно, нарушил ли он закон. Любое федеральное обвинение было бы спорным, поэтому Байден с осторожностью комментировал этот вопрос и ставил под сомнение ценность такого обвинения. Однако он пообещал, что не будет вмешиваться в решение Министерства юстиции.