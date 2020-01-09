Об этом сообщает американский еженедельный новостной журнал Newsweek.
Сотрудник Пентагона и “высокопоставленный сотрудник разведки США” сообщили журналистам, что самолет “Международных Авиалиний Украины” Boieng 737, следовавший по маршруту Тегеран — Киев, мог быть по ошибке сбит иранскими военными. Источники отмечают, что авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
“Два чиновника Пентагона считают, что инцидент был случайным. Источники сообщили, что противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны, вызванного убийством США … генерал-майора Сулеймани”, — говорится в сообщении.
Журналисты отмечают, что Центральное командование США, Совет национальной безопасности США и Государственный департамент отказали им в комментарии.
Вслед за Newsweek аналогичную информацию распространили американские телеканалы CBS News и CNN.
“США считают, что Иран по ошибке сбил украинский авиалайнер во вторник, согласно многочисленным заявлениям официальных лиц США. Рабочая теория основана на постоянном анализе данных со спутников, радаров и электронных данных, регулярно собираемых военными и разведывательными службами США”, — написал в Twitter журналист CNN Шимон Прокупец.
В свою очередь корреспондент CBS News Крис Ван Клив сообщил о том, что американская разведка уверена, что самолет был сбит Ираном.
“Представители США уверены, что украинский Flt 752 был сбит Ираном. Американская разведка уловила сигналы включения радара, и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего вскоре последовал еще один инфракрасный взрыв”, — написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что самолет мог быть поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet.
Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Разведслужбы западных стран по предварительному расследованию назвали вероятной причиной крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране техническую неисправность.
- Согласно предварительному отчету иранских следователей, самолет украинской авиакомпании МАУ загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. А обнаруженные на месте трагедии “черные ящики” получили повреждения.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал основные версии авиакатастрофы в Иране. Среди них — поражение самолета зенитной российской ракетой.