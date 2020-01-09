Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой.

Об этом сообщает американский еженедельный новостной журнал Newsweek.

Сотрудник Пентагона и “высокопоставленный сотрудник разведки США” сообщили журналистам, что самолет “Международных Авиалиний Украины” Boieng 737, следовавший по маршруту Тегеран — Киев, мог быть по ошибке сбит иранскими военными. Источники отмечают, что авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

“Два чиновника Пентагона считают, что инцидент был случайным. Источники сообщили, что противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны, вызванного убийством США … генерал-майора Сулеймани”, — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что Центральное командование США, Совет национальной безопасности США и Государственный департамент отказали им в комментарии.

Вслед за Newsweek аналогичную информацию распространили американские телеканалы CBS News и CNN.

“США считают, что Иран по ошибке сбил украинский авиалайнер во вторник, согласно многочисленным заявлениям официальных лиц США. Рабочая теория основана на постоянном анализе данных со спутников, радаров и электронных данных, регулярно собираемых военными и разведывательными службами США”, — написал в Twitter журналист CNN Шимон Прокупец.

В свою очередь корреспондент CBS News Крис Ван Клив сообщил о том, что американская разведка уверена, что самолет был сбит Ираном.

“Представители США уверены, что украинский Flt 752 был сбит Ираном. Американская разведка уловила сигналы включения радара, и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего вскоре последовал еще один инфракрасный взрыв”, — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что самолет мог быть поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet.

Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.