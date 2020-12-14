Менеджеры студии CD Projekt RED извинились перед пользователи за недочеты долгожданного ролевого боевика Cyberpunk 2077 и пообещали исправить недочеты, а также вернуть деньги покупателям игры.

Такое заявление они опубликовали сегодня в Twitter.

Сейчас рейтинг консольных версий Cyberpunk 2077 на портале Metacritic составляет 2,8 (PlayStation 4) и 3,7 баллов (Xbox One) из 10 возможных.

Студия признает, что производительность Cyberpunk 2077 на старых консолях оказалась неудовлетворительной. CD Projekt RED обещает исправить ошибки и сбои, а также предоставить общие улучшения в будущих обновлениях. Тем, кто не хочет ждать, компания предлагает вернуть деньги за игру.

“Мы будем признательны, если вы дадите нам шанс, но если вы недовольны игрой на своей консоли и не хотите ждать обновлений, вы можете вернуть деньги за свою копию. Для копий, приобретенных в цифровом виде, используйте систему возврата средств PSN или Xbox соответственно. Для коробочных версий сначала попробуйте вернуть деньги в магазине, где вы купили игру”, — говорится в заявлении.