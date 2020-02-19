Об этом сообщила на своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

“Только что по личному поручению президента Украины Владимира Зеленского работники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на киевском железнодорожном вокзале встретили освобожденного из незаконного содержания на территории временно оккупированного Крыма Николая Семену”, – написала она.

Омбудсмен уточнила, что крымский журналист получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе “Государственного научного учреждения “Научно-практический центр профилактической и клинической медицины” Государственного управления делами.

После прохождения курса лечения и реабилитации Семена также получит социальное обеспечение от государства в полном объеме.

В 2017 году подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил крымского журналиста Николая Семену к двум с половиной годам тюрьмы условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью. Николай Семена, журналист “Радио Свобода” и “Крым.Реалии”, обвинялся оккупантами в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В апреле 2016 года в его доме ФСБ провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено обвинение в том, что журналист опубликовал статью, которую расценили как “оправдание терроризма”.

14 января 2020 года тот же Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия “судимости”. Решение вступило в силу через 10 календарных дней.