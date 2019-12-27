Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.
По словам Денисовой, администрация изолятора не предоставляет необходимую медицинскую помощь, более того, военный суд Ростова-на-Дону отказал в медицинской помощи Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову.
“Тимур Ибрагимов – инвалид III группы – у него отсутствует один глаз. Сервер Зекирьяев имеет хронический остеохондроз, радикулит, почечную недостаточность и гипертонию. Кроме того, сейчас, Сервер жалуется воспалением лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах”, – пишет она.
Напомним, что российский суд в Москве на 6 месяцев уменьшил тюремные сроки фигурантам дела “Хизб ут-Тахрир”.
- Ранее Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья четырех украинских политзаключенных, которых оккупационные власти Крыма подозревают в причастности к религиозной организации “Хизб ут-Тахрир”, ухудшилось.