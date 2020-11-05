Независимо от результатов выборов отношения между США и Украиной не изменятся – МИД

Об этом он сказал сегодня на брифинге.
“Мы видим, что гонки напоминают настоящие американские горки. Это еще одно подтверждение, насколько прочной является американская демократия. Несмотря на то, что сейчас очень много комментариев, прогнозов, какими будут отношения США и Украины после победы того или иного кандидата, хочу выразить нашу позицию, которая заключается в том, что какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и в дальнейшем стратегическое партнерство между Украиной и США. В этом нет никаких сомнений”, – сказал Кулеба.
По его словам, поддержка Соединенными Штатами Украины базируется “не на персоналиях, а на системной поддержке, которую Украина имеет как от Демократической, так и от Республиканской партий”.
- В США продолжается подсчет голосов. Эпидемия и беспрецедентный уровень голосования по почте означают, что есть основания ожидать, что одни штаты будут очень медленно подсчитывать свои голоса, в то время как другие – намного быстрее.
- #Буквы следят за выборами президента в США. Подробнее об этом можно прочитать здесь.