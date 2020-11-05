Независимо от результатов выборов отношения между США и Украиной не изменятся – МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ход президентских выборов в США и заверил, что независимо от их результатов характер отношений между США и Украиной не изменится.

Об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Мы видим, что гонки напоминают настоящие американские горки. Это еще одно подтверждение, насколько прочной является американская демократия. Несмотря на то, что сейчас очень много комментариев, прогнозов, какими будут отношения США и Украины после победы того или иного кандидата, хочу выразить нашу позицию, которая заключается в том, что какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и в дальнейшем стратегическое партнерство между Украиной и США. В этом нет никаких сомнений”, – сказал Кулеба.

По его словам, поддержка Соединенными Штатами Украины базируется “не на персоналиях, а на системной поддержке, которую Украина имеет как от Демократической, так и от Республиканской партий”.