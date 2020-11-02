Об этом заявил на брифинге глава Госгеокадастра Роман Лещенко.
Ранее стало известно, что в понедельник, 2 ноября, Конституционный суд намерен рассмотреть поданное нардепами в мае представление о конституционности закона о рынке земли.
По словам Лещенко, суд начал рассмотрение вопроса с нарушением закона о КСУ и его регламента.
Лещенко заверил, что независимо от того, каким будет решение КСУ по этому делу, земельная реформа является процессом необратимым и будет продолжаться.
“Даже если будет отменена земельная реформа, Верховная Рада, президент и правительство будет двигать вопрос восстановления законодательных актов и делать все, чтобы с 2021 запустить государственный геопортал”, — заявил он.
Председатель Госгеокадастра заявил, что попытка отмены земельной реформы является способом помешать передаче земель громадам и обусловлена “желанием старых политиков”.
- Напомним, ранее Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения” № 552- ІХ.
- В ночь на 31 марта Парламент принял по втором чтении и в целом законопроект о рынке сельскохозяйственных земель.
- 13 апреля народные депутаты Верховной Рады Украины отклонили все 13 постановлений об отмене голосования рынка сельскохозяйственной земли, разблокировав подписание соответствующего закона.