Об этом заявил на брифинге глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

Ранее стало известно, что в понедельник, 2 ноября, Конституционный суд намерен рассмотреть поданное нардепами в мае представление о конституционности закона о рынке земли.

По словам Лещенко, суд начал рассмотрение вопроса с нарушением закона о КСУ и его регламента.

Лещенко заверил, что независимо от того, каким будет решение КСУ по этому делу, земельная реформа является процессом необратимым и будет продолжаться.

“Даже если будет отменена земельная реформа, Верховная Рада, президент и правительство будет двигать вопрос восстановления законодательных актов и делать все, чтобы с 2021 запустить государственный геопортал”, — заявил он.

Председатель Госгеокадастра заявил, что попытка отмены земельной реформы является способом помешать передаче земель громадам и обусловлена “желанием старых политиков”.