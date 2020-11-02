Независимо от того, каким будет решение Конституционного суда по законопроекту об открытии рынка земли, земельная реформа будет продолжаться.

Об этом заявил на брифинге глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

Ранее стало известно, что в понедельник, 2 ноября, Конституционный суд намерен рассмотреть поданное нардепами в мае представление о конституционности закона о рынке земли.

По словам Лещенко, суд начал рассмотрение вопроса с нарушением закона о КСУ и его регламента.

Лещенко заверил, что независимо от того, каким будет решение КСУ по этому делу, земельная реформа является процессом необратимым и будет продолжаться.

“Даже если будет отменена земельная реформа, Верховная Рада, президент и правительство будет двигать вопрос восстановления законодательных актов и делать все, чтобы с 2021 запустить государственный геопортал”, — заявил он.

Председатель Госгеокадастра заявил, что попытка отмены земельной реформы является способом помешать передаче земель громадам и обусловлена “желанием старых политиков”.