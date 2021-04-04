Covid-19 Украина

обновлено 04.04.2021 в 07:02

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Незначительное похолодание и дожди: погода в Украине 4 апреля

В воскресенье, 4 апреля, Украину ожидает небольшое похолодание, местами осадки.

Воскресенье, 4 апреля 2021, 07:34

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В южных, восточных областях облачно с прояснениями, умеренные дожди. В большинстве центральных областей временами небольшие осадки, преимущественно дождь. В Карпатах небольшой дождь и мокрый снег.

На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков.

Температура ночью от 1 ° С до -4 ° С мороза, в южной и юго-восточной частях страны 0- + 5 ° С, днем ​​7-12 ° С. В Карпатах ночью 2-7 ° С, днем ​​около 0 ° С. Ветер северо-западный и северный, 3-8 м/с.

В Киеве будет сухо. Температура ночью от 1 °С до -1 ° С мороза, днем ​​около 10 ° С. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

  • Украинский гидрометеорологический центр дал прогноз средней месячной температуры и количества осадков на апрель 2021 года.
Теги: погода в Украине

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