Незначительное похолодание и дожди: погода в Украине 4 апреля

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В южных, восточных областях облачно с прояснениями, умеренные дожди. В большинстве центральных областей временами небольшие осадки, преимущественно дождь. В Карпатах небольшой дождь и мокрый снег.

На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков.

Температура ночью от 1 ° С до -4 ° С мороза, в южной и юго-восточной частях страны 0- + 5 ° С, днем ​​7-12 ° С. В Карпатах ночью 2-7 ° С, днем ​​около 0 ° С. Ветер северо-западный и северный, 3-8 м/с.

В Киеве будет сухо. Температура ночью от 1 °С до -1 ° С мороза, днем ​​около 10 ° С. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.