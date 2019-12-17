Юрист НБУ Віктор Григорчук: Чи можливе повернення ПриватБанку ексвласникам?

💚 Чи можливе повернення ПриватБанку ексвласникам? Ми в Національному банку вже збилися з рахунку, скільки разів чули це питання за останні пів року. Чим ближчою є дата розгляду апеляції щодо законності націоналізації ПриватБанку (19 грудня), тим частіше ми його чуємо. 👩‍⚖️Щоб раз і назавжди поставити крапку, відповідаємо: чинне законодавство України унеможливлює повернення ПриватБанку ексвласникам.🔐 Адже у Законі “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” встановлено пряму заборону на повернення попереднім власникам акцій банку, що був визнаний неплатоспроможним, але потім був проданий новому інвестору. ❗️Тобто, якщо інвестор, а у випадку з ПриватБанком – це держава, придбав акції неплатоспроможного банку, то він не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції.🎰До того ж, попередні власники банку не мають права вимагати від держави відшкодування будь-яких збитків, які на їхню думку могли бути понесені в результаті придбання акцій банку.💪Саме про неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам розповів у новому відео начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.Дивіться, слухайте та поширюйте! Нагадаємо, вся інформація про перебіг судових справ, у яких задіяний НБУ є за посиланням: http://storm.bank.gov.ua/matrix.#НеприватнийШторм #ПриватБанк #НБУ

Gepostet von Національний банк України am Dienstag, 17. Dezember 2019