Об этом шла речь в видеообращении Григорчука, опубликованном пресс-службой Национального банка Украины (НБУ).
Григорчук отметил, что национализация (выкуп государством 100% акций) “ПриватБанка” осуществлялась в соответствии с законом “О системе гарантирования вкладов физических лиц”. Нормами этого закона предусмотрено, что государство не может потерять право собственности даже по решению суда.
“Императивными нормами предусмотрено, что после национализации банка государство, как новый владелец, не может потерять право собственности ни полностью, ни частично, даже в случае отмены судом решения Национального банка о выводе такого банка с рынка”, — подчеркнул он.
Таким образом, бывший владелец банка Игорь Коломойский не сможет вернуть “ПриватБанк” ни полностью, ни частично.
“Итак, в соответствии с законодательством Украины, Игорь Коломойский не может ни полностью, ни частично вернуть себе ПриватБанк”, — сказал Григорчук.
Юрист НБУ Віктор Григорчук: Чи можливе повернення ПриватБанку ексвласникам?
💚 Чи можливе повернення ПриватБанку ексвласникам? Ми в Національному банку вже збилися з рахунку, скільки разів чули це питання за останні пів року. Чим ближчою є дата розгляду апеляції щодо законності націоналізації ПриватБанку (19 грудня), тим частіше ми його чуємо. 👩⚖️Щоб раз і назавжди поставити крапку, відповідаємо: чинне законодавство України унеможливлює повернення ПриватБанку ексвласникам.🔐 Адже у Законі “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” встановлено пряму заборону на повернення попереднім власникам акцій банку, що був визнаний неплатоспроможним, але потім був проданий новому інвестору. ❗️Тобто, якщо інвестор, а у випадку з ПриватБанком – це держава, придбав акції неплатоспроможного банку, то він не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції.🎰До того ж, попередні власники банку не мають права вимагати від держави відшкодування будь-яких збитків, які на їхню думку могли бути понесені в результаті придбання акцій банку.💪Саме про неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам розповів у новому відео начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.Дивіться, слухайте та поширюйте! Нагадаємо, вся інформація про перебіг судових справ, у яких задіяний НБУ є за посиланням: http://storm.bank.gov.ua/matrix.#НеприватнийШторм #ПриватБанк #НБУ
Gepostet von Національний банк України am Dienstag, 17. Dezember 2019
Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.
В четверг, 19 декабря, Шестой апелляционный административный суд Киева начнет рассмотрение апелляции Национального банка на решение Окружного админсуда Киева об обжаловании неплатежеспособности “ПриватБанка”.
- Накануне Кабинет Министров Украины подал в Парламент законопроект о запрете возвращения национализированных банков их бывшим владельцам.
- Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что хочет вновь стать совладельцем “ПриватБанка”.