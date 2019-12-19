Около половины украинцев считают, что результаты встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже были "ни успехом, ни неудачей".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.

Так, 66 % опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в “нормандском формате”, который состоялся 9 декабря. Из них около 40 % считают его результаты “скорее успехом” президента Украины Владимира Зеленского, половина – “ни успехом, ни неудачей”.

Еще 7 % опрошенных увидели отрицательные результаты.

20 % респондентов что-то слышали о саммите, и лишь 12 % – не знают ничего. Наиболее информированы о саммите респонденты старшего возраста, избиратели “Европейской Солидарности” и “Оппозиционной платформы – За життя”.

После саммита в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69 %) и президенту Франции Эммануэлю Макрону (с 39 до 52 %).

“В результате Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Лукашенко, к которому положительно относятся 65 % опрошенных украинцев”, – отметили социологи.

Отношение к президенту РФ Владимиру Путину не изменилось: позитивно к нему относятся 16 % опрошенных, отрицательно – 72 %.

Доверяют Путину сторонники партии “Оппозиционная платформа – За життя”.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.