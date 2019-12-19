Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.
Так, 66 % опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в “нормандском формате”, который состоялся 9 декабря. Из них около 40 % считают его результаты “скорее успехом” президента Украины Владимира Зеленского, половина – “ни успехом, ни неудачей”.
Еще 7 % опрошенных увидели отрицательные результаты.
20 % респондентов что-то слышали о саммите, и лишь 12 % – не знают ничего. Наиболее информированы о саммите респонденты старшего возраста, избиратели “Европейской Солидарности” и “Оппозиционной платформы – За життя”.
После саммита в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Ангеле Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69 %) и президенту Франции Эммануэлю Макрону (с 39 до 52 %).
“В результате Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Лукашенко, к которому положительно относятся 65 % опрошенных украинцев”, – отметили социологи.
Отношение к президенту РФ Владимиру Путину не изменилось: позитивно к нему относятся 16 % опрошенных, отрицательно – 72 %.
Доверяют Путину сторонники партии “Оппозиционная платформа – За життя”.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.