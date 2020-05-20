Такое заявление он сделал сегодня на пресс-конференции, в ответ на вопрос, не боится ли он, что люди могут выйти протестовать против него.
“Переворотов в стране не надо. Если людям не нравится власть и то, что делаю я, и моя политика, – пожалуйста, для этого принят закон об импичменте. Я хотел, чтобы его приняли, чтобы мы стали цивилизованной страной, чтобы у нас смена власти прошла, чтобы она была в мирном процессе, чтобы не гибли люди, чтобы не убивали разных людей на площадях нашей страны”, – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что ничего не боится, так как “ничего плохого не делает”.
“Чего мне бояться? Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю. Я уверен в каждом моем шаге, даже порой делая ошибки. Я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, потому что они стоят очень дорого для каждого украинца”, – отметил Зеленский.
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