Ученые Смитсоновского института и Национального управления океанических и атмосферных исследований (США) сотрудничают с ночными дайверами-фотографами. Таким образом они получают редкие фото личинок рыб и исследуют их ДНК.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Для Джеффа Милисена, морского биолога и фотографа из Кона, (штат Гавайи, США) нет лучшего места для ночного ныряния, чем открытый участок глубокого океана.

“Здесь не видно дна, есть только это пространство, уходящее в бесконечность.Там много морских монстров, но они крошечные”, – говорит он.

Милисен рассказывает, что большинство личинок не больше ногтя, другие – еще меньше. Их можно легко принять за кусочки морских водорослей или дрейфующий мусор. Но вблизи, когда они запечатлены камерой с использованием специального объектива, личинки рыб могут казаться такими же большими, как дикие животные на сафари.

Пять лет назад Милисен начал делиться своими фотографиями в группе Facebook, и там он обнаружил сообщество страстных ночных авантюристов – Blackwater Photo Group, которые тоже снимали морских существ по ночам. Вместе с Милисеном они начали связываться с рыбологами, прося подсказки в том, что они видят.

С фонарями в руках дайверы Джефф Милисен и фотограф Сара Мэйте сфотографировали около 80 личинок рыб, затем осторожно собрали образцы и отправили их ученым для исследования вместе с фотографиями.

Дэвид Дж. Джонсон, хранитель рыб в Смитсоновском национальном музее, был одним из первых ученых, с которыми они связались. Он сказал, что фотографии сразу же поразили его.

“Эти фото – действительно большой шаг к знаниям о ранних этапах жизни рыб”, – сказал он.

По словам Джонсона, ученые часто ошибочно дают им новые научные названия, определяя уже известные таксоны как новые виды рыб.

“Личинки, которые выглядели довольно блекло и неприметно в качестве экземпляров, в естественной среде оказались рыбами с ярко окрашенными отметинами и фантастическим строением”, — говорит эксперт по личинкам рыб из Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне Ай Нонака.

Такие специалисты, как Нонака, определяют, к какому виду принадлежат личинки рыб, рассматривая формы тела и крохотные особенности через микроскопы и анализируя ДНК личиночной ткани. В отличие от своих свободно плавающих родителей, личинки рыб дрейфуют по течению, а их странные части тела — способ приспособления к дрейфующему образу жизни — делают личинок совсем не похожими на взрослых.

Со временем хобби группы Blackwater стало набирать популярность по всему миру – все больше и больше фотографов начали делать потрясающие изображения и видеоролики, раскрывающие секретный мир причудливых крошечных животных, который ученые десятилетиями пытались лучше понять. Многие изображения стали вирусными в социальных сетях, а некоторые недавно получили крупные награды в области подводной фотографии.

Теперь такие ученые, как доктор Джонсон, хотят закрепить сотрудничество с фотографами Blackwater.

В статье, опубликованной в журнале Ichthyology & Herpetology, ученые с Гавайев вместе с доктором Джонсоном и другими сотрудниками Смитсоновского института рассказали, что они надеются привлечь к участию больше ночных подводных фотографов.

На данный момент ученые наняли около десятка дайверов, которые собрали более 60 образцов для анализа. Еще больше в разработке.

“Мы создаем коллекцию с живым изображением – получаем образец и описываем его”, – сказал доктор Джонсон.

Он ожидает, что ученые, имеющие опыт подводной фотографии, также присоединятся к ним. Морские исследователи надеются, что полученные данные значительно расширят знания о том, как эти животные меняются с течением времени и почему они ведут себя именно так. В идеале работа также прольет свет на таинственную ежедневную миграцию существ, которая происходит каждую ночь в мировом океане.