Правительство Нидерландов усилило существующий запрет на публичные собрания и продлило его до 1 июня.

Об этом пишет Reuters.

Так, ранее собрания более 100 человек были запрещены до апреля, при этом власти призывали к дополнительным мерам “социального дистанцирования“.

Министр юстиции страны Ферд Грапперхаус заявил, что теперь полиция имеет право штрафовать группы из более чем трех человек, которые не держат дистанцию, если они не являются членами одной семьи.

Отмечается, что штрафы могут варьироваться от 400 евро для физических лиц до 4000 евро для компаний.

По состоянию на полдень понедельника число подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах составило 4749 человек, при этом 213 человек умерли.