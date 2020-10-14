В Нидерландах решили вернуться к "частичному локдауну" на фоне роста количества новых случаев коронавируса COVID-19.

Соответствующее объявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает агентство Reuters.

Новые меры начали действовать со среды, 14 октября.

“Мы объявляем о новых и жестких мерах, и фактически мы возвращаемся к частичному локдауну (изоляции, – ред.)”, – отметил Рютте.

Так, было решено закрыть заведения общественного питания (бары и рестораны), однако они все еще могут работать на вынос.

Запрещены публичные собрания в количестве более четырех человек на улицах.

В закрытых помещениях вместе разрешено собираться не более чем 30 лицам, сообщает издание NL Times.

Запрещена продажа алкоголя или легких наркотиков в общественных местах с 20:00 до 07:00. Магазины, кроме супермаркетов и точек розничной торговли на АЗС, смогут работать до 20:00.

Жителям рекомендовано по возможности работать из дома.

Занятия спортом разрешены с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра (это не касается командных тренировок). Все любительские соревнования будут прекращены.

При этом остаются открытыми школы и продолжает работать общественный транспорт.

Использование защитных масок для лица является обязательным в общественных местах (в том числе в школах) и в транспорте. Это касается лиц старше 12 лет.

Рютте призвал жителей по возможности воздержаться от путешествий и избегать толп.

Такие меры, вероятно, продлятся около четырех недель. Через две недели правительство Нидерландов изучит положение дел с COVID-19.

За последние недели количество заболевших коронавирусом в Нидерландах начало стремительно расти. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали почти 7400 новых случаев заражения.