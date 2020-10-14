Соответствующее объявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает агентство Reuters.
Новые меры начали действовать со среды, 14 октября.
“Мы объявляем о новых и жестких мерах, и фактически мы возвращаемся к частичному локдауну (изоляции, – ред.)”, – отметил Рютте.
Так, было решено закрыть заведения общественного питания (бары и рестораны), однако они все еще могут работать на вынос.
Запрещены публичные собрания в количестве более четырех человек на улицах.
В закрытых помещениях вместе разрешено собираться не более чем 30 лицам, сообщает издание NL Times.
Запрещена продажа алкоголя или легких наркотиков в общественных местах с 20:00 до 07:00. Магазины, кроме супермаркетов и точек розничной торговли на АЗС, смогут работать до 20:00.
Жителям рекомендовано по возможности работать из дома.
Занятия спортом разрешены с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра (это не касается командных тренировок). Все любительские соревнования будут прекращены.
При этом остаются открытыми школы и продолжает работать общественный транспорт.
Использование защитных масок для лица является обязательным в общественных местах (в том числе в школах) и в транспорте. Это касается лиц старше 12 лет.
Рютте призвал жителей по возможности воздержаться от путешествий и избегать толп.
Такие меры, вероятно, продлятся около четырех недель. Через две недели правительство Нидерландов изучит положение дел с COVID-19.
За последние недели количество заболевших коронавирусом в Нидерландах начало стремительно расти. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали почти 7400 новых случаев заражения.
- Ранее правительство Чехии приняло решение ввести жесткие ограничительные карантинные меры до конца октября из-за вспышки коронавируса.
- В Мадриде и еще 9 населенных пунктах введен смягченный локдаун. Испанская столица первой в Европе пошла на такой шаг в связи с распространением коронавируса.