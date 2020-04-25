Бывший главный историк проекта Мемориального центра "Бабий Яр" Карел Беркгоф заявил, что больше не может публично поддерживать его "по этическим соображениям" – из-за ситуации вокруг режиссера из РФ Ильи Хржановского.

Об этом ведущий научный сотрудник NIOD в Амстердаме (Института изучения войны, Холокоста и геноцида) написал в статье для информационного ресурса “Главком”.

Так, ранее в Сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма “Дау. Дегенерация” режиссера Ильи Хржановского младенцев из украинских детских домов.

Киевский “Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” (BYHMC), в котором россиянин работает на должности художественного руководителя, отреагировал на скандал. В Центре воздержались от критики действий режиссера и заявили, что “окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов”.

Теперь же с заявлением выступил Карел Беркгоф.

“Проект “Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” ожидает очень сложное будущее. Это стало вполне очевидным для меня в ноябре 2019 года, когда я впервые столкнулся с новым руководством проекта… Я чувствую глубокую печаль из-за того, что было потеряно. Я привык чувствовать, что проект имеет определенные нравственные ориентиры, но это больше не так”, – отметил Беркгоф.

Он рассказал, что в апреле 2016 года к нему как эксперту по истории Бабьего Яра обратились с предложением стать историком Мемориального центра Холокоста в Киеве и его представителем в академических кругах.

Беркгоф согласился на сотрудничество, отметив серьезный уровень задуманного проекта и вовлеченных в его реализацию людей.

Он уточнил, что занимал должность главного историка центра с февраля 2017 года по январь 2020-го, разрабатывая концептуальные документы, представляя его интересы “как на страницах различных публикаций, так и во время ряда встреч”.

“В конце октября – первой половине ноября 2019 года, совершенно неожиданные для меня радикальные решения и изменения перевернули BYHMC, который я знал, с ног на голову. Была создана новая должность художественного руководителя, который, очевидно, должен был контролировать весь проект, включая научные исследования. Должность сразу же занял режиссер Илья Хржановский, ранее руководивший проектом “Дау”. До этого я никогда не слышал о нем, но проект вызвал ряд вопросов. Он включал съемку детей-сирот, казалось бы, с умственной инвалидностью, и по меньшей мере один случай реального сексуального насилия между непрофессиональными актерами. В съемках участвовали реальные российские неонацисты, которым, вероятно, заплатили за это. Сотрудницам ставили оскорбительные вопросы. Я даже нашел в Интернете утверждение о том, что условия труда имели признаки определенного культа“, – рассказал Беркгоф.

По его словам, сразу же после назначения Хржановского “были приложены энергичные усилия к полной замене команды BYHMC”.

“Почти все представители высокопрофессиональной команды (менеджеры и специалисты, ответственные за разработку контента), которым я доверял, или были уволены, или решили уйти сами… Завершение разрушения почти совпало с назначением нового генерального директора. Это напоминало обычную чистку, тем более зловещую. Особенно учитывая то, что с сайта проекта исчезли любые упоминания о команде, которую я знал”, – уточнил историк.

Беркгоф выяснил, что в сентябре 2019 года, в презентации, Хржановский сделал ряд предложений “по мемориализации трагедии Бабьего Яра”. Они включали использование “психометрических алгоритмов”, “онлайн-регистрацию” и “персонализированные анкеты”.

“Согласно презентации, взрослые посетители мемориального центра будут осуществлять путешествие, “в основе которого будет лежать нравственный выбор”. Будет использоваться технология распознавания лиц, чтобы применить к ним метод “умного направления”. Они “будут обязаны принять участие в экспериментах” и “по результатам пройденных опросов “встретиться с двойниками [голограммами] из прошлого”. Будут действовать зоны виртуальной реальности, “в которых посетители окажутся, в частности, в роли жертв, коллаборационистов, нацистов и военнопленных, которых заставляли сжигать трупы”. Будет подаваться еда, “адаптированная к профилю каждого отдельного посетителя”, которую можно будет потреблять только “в некоторых условиях, например, абсолютной тишины”, – рассказал Беркгоф об идеях российского режиссера.

Историк уточнил, что от этих идей никто не отказался.

“Как такие планы могут соотноситься с темой Холокоста и воплощаться на месте бывших массовых убийств? Где здесь чувствительность и сдержанность?” – задает Беркгоф риторические вопросы.

Историк также привел выдержки из Международного устава мемориальных музеев. Согласно этому документу “информация, которую транслируют выставки, публикации и образовательные проекты об исторических событиях, должна вызывать эмпатию к жертвам”, а “интегрирование исторических событий должно происходить на уровне современных исторических исследований”.

“Имея опыт трехлетнего сотрудничества с Благотворительным фондом “Мемориал Холокоста “Бабий Яр” в качестве главного историка, в данный момент, после окончания срока действия моего последнего контракта, я больше не выполняю никаких официальных функций… Я отклонил приглашение в роли советника возглавить Научный совет и письменно заявил в марте, что больше не могу осуществлять публичную поддержку BYHMC по этическим соображениям, а также учитывая необходимость защищать свою профессиональную репутацию”, – подытожил Беркгоф.