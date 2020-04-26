Суд в Нидерландах разрешил врачам проводить эвтаназию пациентов в случаях тяжелой деменции, которые заранее и добровольно обратились с письменным обращением.

Об этом сказано на сайте американской медиакомпании CNN.

Решение принято Высшим судом Нидерландов.

Врачи в Нидерландах могут на законных основаниях умерщвлять пациентов с тяжелой формой деменции, которые ранее предоставили письменный запрос на процедуру.

В историческом решении суд постановил, что врач может ответить на письменный запрос об эвтаназии, при условии соблюдения определенных юридических требований, даже если состояние пациента не подтвердить ему этот запрос.

Эвтаназия является законной в Нидерландах, если соблюдены соответствующие критерии, которые включают добровольный и взвешенный запрос от пациента, “невыносимые страдания без какой-либо перспективы улучшения” и отсутствие “разумной альтернативы”, согласно Королевской медицинской ассоциации Нидерландов.