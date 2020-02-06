В Нидерландах каждый гражданин, пожелавший купить новый электромобиль после 1 июля 2020 года, сможет получить 4000 евро (4425 долларов) на его приобретение.

Об этом сообщает издание The Next Web.

Так, гражданин хочет купить подержанный электрокар, то может получить от государства 2000 евро (2211 долларов).

Однако субсидия в размере 4000 евро будет применяться только на покупку автомобилей стоимостью до 45 000 евро (49 744 долларов). Таким образом политика государства направлена на то, чтобы вывести с рынка автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Чтобы получить право на субсидию, автомобиль должен соответствовать государственным стандартам и быть купленным у специализированного дилера. Граждане не смогут получить деньги на приобретение автомобиля по объявлению в журнале. Это должно предотвратить мошенничество.

Более того, правительство Нидерландов также рассматривает возможность предоставления дополнительных нефинансовых стимулов для покупателей электромобилей, например, дать гарантии на обновления программного обеспечения и работоспособность аккумуляторов.

Полная информация о схеме субсидий будет объявлена ​​в ближайшие недели.