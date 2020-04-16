Провинция Северная Голландия в сотрудничестве со стартапом Hardt Hyperloop разрабатывает план соединения Амстердама с другими европейскими городами с помощью линий вакуумных поездов.

Об этом пишет издание The Guardian.

Пассажирские капсулы на магнитной подвеске в безвоздушной трубе могут развивать скорость более 600 миль в час из-за отсутствия трения и сопротивления. В планах соединить Амстердам, Париж, Брюссель, Дюссельдорф и Франкфурт.

Время пути от Амстердама до Парижа, Брюсселя, Дюссельдорфа или Франкфурта можно будет сократить с нескольких часов до десятков минут. Исследователи уверяют, что “границы будут, буквально, размыты”.

Так, от Амстердама до Брюсселя можно будет доехать за полчаса, а до Парижа — за полтора, а не как сегодня за три с половиной.

Еще неизвестно, как пандемия коронавируса повлияет на транснациональный проект в то время, когда закрываются границы, а экономики стран падают.

Кроме того, практичность Hyperloop ставилась под сомнение с тех пор, как в 2013 году Илон Маск предположил, что аэродинамические капсулы могут стать будущим скоростного путешествия для пассажиров и перевозки грузов, учитывая его относительно низкое потребление энергии. Критики настаивают на том, что лучше постепенно модернизировать уже существующий транспорт, чем изобретать новый вид.

Австралия, например, отвергла этот проект в пользу проверенной и надежной высокоскоростной железной дороги.