В Нидерландах приняли решение подать иск против России в Европейский суд по правам человека по поводу Боинга, сбитого на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.

По словам главы министерства иностранных дел страны Стефа Блока, достижение справедливости для погибших 298 людей при крушении Боинга, а также для их родственников, остается наивысшим приоритетом.

“Шаг, который мы делаем сегодня, подавая дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая жалобы родственников погибших, приближает нас к этой цели”, – сказал он.

При этом Нидерланды также проинформировали Совет безопасности ООН о подаче в суд на Россию.

Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.

9 марта в Нидерландах начались судебные слушания над тремя гражданами России и одним украинцем — Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к крушению рейса МН17 Малазийских авиалиний, в котором погибли 289 человек. Самолет сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.