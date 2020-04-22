Правительство Нидерландов приняло решение открыть начальные школы и центры по уходу за детьми с 11 мая.

Об этом сообщает Politico.

В правительстве решили, что если удастся обеспечить социальную дистанцию между учениками, то с 1 июня откроют и средние школы.

С 28 апреля детям до 12 лет разрешат заниматься спортом в группах, при условии, что те не будут проводить соревнования. Тем, кому от 12 до 18 лет, также разрешат тренироваться, но только при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

До 20 мая пока что будут закрыты бары и рестораны.

До конца августа в стране продлили запрет на проведение массовых мероприятий, включая профессиональный футбол.

“Я понимаю, что возникло нетерпение, и мы знаем, что быстрое ослабление может привести к тому, что у вируса немедленно появится шанс снова “выстрелить”, – сказала премьер-министр Марк Рютте.

Не будут пока открывать парикмахерские, массажные салоны, салоны красоты и другие заведения подобного типа, поскольку они предполагают “физический контакт”.