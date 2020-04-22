Об этом сообщает Politico.
В правительстве решили, что если удастся обеспечить социальную дистанцию между учениками, то с 1 июня откроют и средние школы.
С 28 апреля детям до 12 лет разрешат заниматься спортом в группах, при условии, что те не будут проводить соревнования. Тем, кому от 12 до 18 лет, также разрешат тренироваться, но только при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.
До 20 мая пока что будут закрыты бары и рестораны.
До конца августа в стране продлили запрет на проведение массовых мероприятий, включая профессиональный футбол.
“Я понимаю, что возникло нетерпение, и мы знаем, что быстрое ослабление может привести к тому, что у вируса немедленно появится шанс снова “выстрелить”, – сказала премьер-министр Марк Рютте.
Не будут пока открывать парикмахерские, массажные салоны, салоны красоты и другие заведения подобного типа, поскольку они предполагают “физический контакт”.
- 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.
- Власти Польши анонсировали поэтапный выход из карантина с 19 апреля. “Масочный режим” для граждан начал действовать 16 апреля.
- В Словакии смягчают карантинные ограничения. Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты рестораны и бары с работой на вынос.