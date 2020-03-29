В Нидерландах забраковали сотни тысяч масок, которые были импортированы из Китая и распределены по местным больницам в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на министерство охраны здоровья Нидерландов.

Отмечается, что маски не соответствуют стандартам качества.

В министерстве уточнили, что получили партию масок от китайского производителя 21 марта. При проверке оказалось, что они не соответствуют стандартам.

В тот момент часть груза уже была передана медицинским работникам. Эти маски будут изъяты из больниц.

“Распределение остальной части груза было немедленно остановлено. Повторное испытание также показало, что маски не соответствуют нормам качества. Принято решение не использовать эту партию”, – подчеркнули в министерстве.

Речь идет о партии из 1,3 млн респираторов FFP2. 600 тысяч из них уже были направлены в больницы и теперь будут отозваны, сообщает общественный телеканал NOS.

Проблема с масками заключается в том, что они не закрывают лицо должным образом (плохо прилегают) либо имеют дефектные фильтры.

Отмечается, что бракованные маски подвергали риску здоровье врачей и медсестер.