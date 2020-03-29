Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на министерство охраны здоровья Нидерландов.
Отмечается, что маски не соответствуют стандартам качества.
В министерстве уточнили, что получили партию масок от китайского производителя 21 марта. При проверке оказалось, что они не соответствуют стандартам.
В тот момент часть груза уже была передана медицинским работникам. Эти маски будут изъяты из больниц.
“Распределение остальной части груза было немедленно остановлено. Повторное испытание также показало, что маски не соответствуют нормам качества. Принято решение не использовать эту партию”, – подчеркнули в министерстве.
Речь идет о партии из 1,3 млн респираторов FFP2. 600 тысяч из них уже были направлены в больницы и теперь будут отозваны, сообщает общественный телеканал NOS.
Проблема с масками заключается в том, что они не закрывают лицо должным образом (плохо прилегают) либо имеют дефектные фильтры.
Отмечается, что бракованные маски подвергали риску здоровье врачей и медсестер.
- Ранее Испания заявила о том, что возвращает китайскому производителю крупную партию быстрых тестов на диагностирование коронавируса COVID-19, поскольку они оказались ненадежными. Именно такие тесты закупило Министерстве охраны здоровья Украины и Киевская городская государственная администрация.
- 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт “Борисполь” (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.