Во вторник, 22 декабря, греческая целевая группа по вопросам предотвращения коронавируса запретила традиционное колядование в рождественский сезон.

Об этом сообщил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, информирует Ekathimerini.

По его словам, церквям будет разрешено открываться для прихожанин только на Рождество, Новый год и Богоявления 6 января. При этом в храме может одновременно находиться ограниченное количество людей в зависимости от размера церкви.

В небольших церквях одновременно смогут находиться не более 25 человек, а в больших соборах – 50. При этом обязательно носить маски.

Комендантский час в Греции продолжает действовать с 21 часов вечера до 5 утра.

Полиция проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение этих мер в праздничный период.