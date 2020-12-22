Об этом сообщил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, информирует Ekathimerini.
По его словам, церквям будет разрешено открываться для прихожанин только на Рождество, Новый год и Богоявления 6 января. При этом в храме может одновременно находиться ограниченное количество людей в зависимости от размера церкви.
В небольших церквях одновременно смогут находиться не более 25 человек, а в больших соборах – 50. При этом обязательно носить маски.
Комендантский час в Греции продолжает действовать с 21 часов вечера до 5 утра.
Полиция проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение этих мер в праздничный период.
- Правительство Греции продлило локдаун в стране до 7 января, чтобы ограничить распространение коронавируса COVID-19. Так, в силе остается комендантский час в ночное время и запрет на выезд за пределы своих префектур.