Об этом рассказал сегодня на брифинге исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.
“Завершилось действие предыдущего контракта, согласно которому были предусмотрены прямые поставки. Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей, и даже никакого процесса относительно новых договоренностей нет. Со стороны “Нафтогаза” никакого разговора о прямых поставках нет“, – подчеркнул Витренко.
В то же время, по его словам, участники рынка могут покупать газ напрямую у “Газпрома”.
“С другой стороны отмечу, что в принципе сейчас нет и законодательных ограничений для того, чтобы пользователи системы пришли к оператору и забронировали мощности на вход в Украину со стороны РФ и начали таким образом получать прямые поставки газа из РФ”, – объяснил Витренко.
Соответствующую информацию подтвердил и глава компании “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон. По его словам, пока никто не бронировал прямые поставки газа из РФ.
“У нас сейчас официально забронированы мощности для “Нафтогаза” для выполнения транзитных обязательств перед “Газпромом”. Никаких других бронировок у нас нет. Более того, к нам никто с такими идеями не обращался… У нас как оператора нет никаких законодательных оснований отказывать компаниям в бронировке мощностей”, – заявил Макогон.
(На видео – с 26:25)
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- 1 января в компании “Оператор газотранспортной системы Украины” заявили, что транзит газа из России в Европу по новому контракту стартовал.
- Впоследствии стало известно, что Украина уже получила оплату за транзит российского газа несмотря на то, что его объемы временно снизились.