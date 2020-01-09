Украина в данный момент не ведет никаких переговоров о восстановлении прямых поставок газа из России.

Об этом рассказал сегодня на брифинге исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

“Завершилось действие предыдущего контракта, согласно которому были предусмотрены прямые поставки. Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей, и даже никакого процесса относительно новых договоренностей нет. Со стороны “Нафтогаза” никакого разговора о прямых поставках нет“, – подчеркнул Витренко.

В то же время, по его словам, участники рынка могут покупать газ напрямую у “Газпрома”.

“С другой стороны отмечу, что в принципе сейчас нет и законодательных ограничений для того, чтобы пользователи системы пришли к оператору и забронировали мощности на вход в Украину со стороны РФ и начали таким образом получать прямые поставки газа из РФ”, – объяснил Витренко.

Соответствующую информацию подтвердил и глава компании “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон. По его словам, пока никто не бронировал прямые поставки газа из РФ.

“У нас сейчас официально забронированы мощности для “Нафтогаза” для выполнения транзитных обязательств перед “Газпромом”. Никаких других бронировок у нас нет. Более того, к нам никто с такими идеями не обращался… У нас как оператора нет никаких законодательных оснований отказывать компаниям в бронировке мощностей”, – заявил Макогон.

(На видео – с 26:25)