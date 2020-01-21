Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что никакого сотрудничества с делегацией страны-агрессора не будет.

Об этом она заявила в интервью изданию “Новое время”.

“Мы продолжаем говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Мы также напомним, что ее жертвами в свое время были Грузия и Молдова. Планируем проводить ряд мероприятий, связанных с Крымом, где будет подчеркнута важность деоккупации. Мы очень хотим, чтобы наша площадка в ПАСЕ помогала Украине в переговорах в “нормандском формате”. Это значит, что наша делегация будет активно сотрудничать с Францией и Германией”, – сказала Ясько.

При этом глава делегации также подчеркнула, что с делегацией России не планируется никакого сотрудничества.

По словам Ясько, разговаривать с Россией следует только в рамках международного права.

“Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Правда и международное право на нашей стороне”, – сказала она.

Напомним, что ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).