Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прокомментировал высокие премии, которые министры получили в декабре, отметив, что в данном случае "никакой зрады нет".

Об этом он проинформировал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам нардепа, министры в течение четырех месяцев получали лишь оклад, а в декабре им выплатили премии за весь предыдущий период.

“Мы с ними общались вчера относительно зарплат… Мне предоставили справку относительно всех этих зарплат министров, и там вообще нет никакой “зрады”. Я лично принимал участие в нескольких собеседованиях, когда только нанимали министров. Всем им обещали рыночную зарплату от 2 до 5 тысяч долларов. Где-то в таком диапазоне. И вот такая зарплата и есть, больше нет ни у кого. И эти выплаты в конце года: у них есть оклад – 14 тысяч гривен, и они получали 4 месяца подряд оклад, а потом просто этими премиями “добили” – получается где-то 3 тысячи долларов”, – подчеркнул Арахамия.

Он подтвердил, что на сайте Кабмина отныне будут регулярно публиковать зарплаты министров.

“Господин Дубилет обещал на сайте Кабинета Министров в онлайне фактически вывешивать зарплаты каждый месяц. Это первое. Во-вторых, уже есть на сайте KPI – показатели эффективности работы каждого министерства. И мы договорились, что они сделают все возможное, чтобы привязать все премии к показателям работы министерств”, – рассказал Арахамия.

(На видео – с 3:30)