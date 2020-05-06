Covid-19 Украина

обновлено 06.05.2020 в 17:02

Всего:

13184(+487)

Болеют:

10760(+487)

Выздоровели:

2097

Умерло:

327(+11)

18:40 У спортсменов из Франции после игр в Ухане в октябре 2019 года были симптомы COVID-19
18:28 Пациентов перед плановыми операциями будут тестировать на коронавирус, – МОЗ
18:23 Министр экономики обсудил с представителем США снятия карантина
18:11 Виртуальная встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая
18:10 Германия продолжает смягчение карантина: открыли все магазины
18:05 Nike передаст медработникам «нескользкие» кроссовки и специальные футболки
18:03 Страны Балтии откроют границы для граждан региона
17:40 Украина инициировала привлечение переселенцев к переговорам ТКГ в Минске
17:31 Завтра в Украине ожидаются значительные дожди
17:21 СБУ задержала российского агента
17:00 Больше всего детей с COVID-19 – в Черновицкой области и Киеве, – МОЗ
16:58 YouTube и Facebook проведут карантинные онлайн-выпускные
16:48 Иран пригрозил США «сокрушительным ответом» в случае продления оружейного эмбарго
16:29 Российские СМИ заявили, что Турция откроет сезон для туристов в мае, Турция не подтверждает
16:26 Арчи Гаррисон: действительно ли сын Меган Маркл принц?
16:21 В Украине возобновили грузовое сообщение через два пункта пропуска
15:45 Меган Маркл читает детскую книжку годовалому сыну: трогательное видео
15:22 В ЕС прогнозируют исторический спад экономики
15:20 Кабмин планирует увеличить лимит на перевозку пассажиров в общественном транспорте
15:19 Рейтинг Путина упал до исторического минимума
15:11 Франция продлит ЧП до 10 июля
15:03 В Британии подготовили трехэтапный план выхода из карантина, – СМИ
14:49 Илон Маск и певица Граймс дали сыну имя X Æ A-12: что оно значит
14:43 Бизнес сможет летать с главой МИД для открытия новых рынков
14:42 Кабмин выделил более 45 млн грн на ликвидацию пожаров в Житомирской области
14:41 Принцу Арчи – год! Интересные факты о сыне Меган Маркл и принца Гарри
14:29 Ослабление карантина в Испании: полиция оштрафовала более 36 тыс. граждан
14:23 Ультрас уже нескольких клубов угрожают протестами в случае ареста Стерненко
14:13 Больницы и дороги: на что потратят выигрыш «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже
14:02 В Словакии ослабили карантин: открыты магазины, рестораны, гостиницы, салоны красоты
13:45 Массовых мероприятий 8-9 мая в Украине не будет, – Шмыгаль
13:41 Власть хочет отменить декларирование имущества детей, – депутат
13:39 Предпринимателей пустили на митинг к Кабмину: фото и видео
13:32 Хакеры атаковали серверы ОС Lineage OS для смартфонов

Nike передаст медработникам «нескользкие» кроссовки и специальные футболки

Американская компания Nike, специализирующаяся на спортивной одежде, пожертвует 140 000 единиц обуви, одежды и оборудования медицинским работникам, которые занимаются борьбой с пандемией коронавируса.

Среда, 6 мая 2020, 18:05

Об этом пишет Business Insider.

В частности, Nike передаст в различные медицинские учреждения США и Европы 32 500 пар “нескользящих” кроссовок Air Zoom Pulse.

В дополнение к ним компания также планирует пожертвовать продукцию, предназначенную для спортсменов, которые могли бы удовлетворить насущные потребности работников здравоохранения. Среди них футболки из инновационной ткани Dri-Fit, а также гетры с компрессионным эффектом.

Фото: Business Insider

Теги: Nike, кроссовки, медики

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!