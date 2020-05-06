Nike передаст медработникам «нескользкие» кроссовки и специальные футболки

Об этом пишет Business Insider.
В частности, Nike передаст в различные медицинские учреждения США и Европы 32 500 пар “нескользящих” кроссовок Air Zoom Pulse.
В дополнение к ним компания также планирует пожертвовать продукцию, предназначенную для спортсменов, которые могли бы удовлетворить насущные потребности работников здравоохранения. Среди них футболки из инновационной ткани Dri-Fit, а также гетры с компрессионным эффектом.
- Ранее MSCHF в коллаборации с компанией Nike выпустили новую модель Nike Air Max 97, которая получила название “кроссовки Иисуса”.Они пахнут ладаном, а в подошве — свята вода.