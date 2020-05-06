Nike передаст медработникам «нескользкие» кроссовки и специальные футболки

Американская компания Nike, специализирующаяся на спортивной одежде, пожертвует 140 000 единиц обуви, одежды и оборудования медицинским работникам, которые занимаются борьбой с пандемией коронавируса.

Об этом пишет Business Insider.

В частности, Nike передаст в различные медицинские учреждения США и Европы 32 500 пар “нескользящих” кроссовок Air Zoom Pulse.

В дополнение к ним компания также планирует пожертвовать продукцию, предназначенную для спортсменов, которые могли бы удовлетворить насущные потребности работников здравоохранения. Среди них футболки из инновационной ткани Dri-Fit, а также гетры с компрессионным эффектом.