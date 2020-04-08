Компания Nike, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви, совместно со специалистами университета здравоохранения и науки штата Орегон (OHSU) начали производить защитные лицевые щитков для медиков.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Полнолицевая защита Nike сделана из элементов обуви и одежды бренда.

“Без надлежащей защиты лица работники здравоохранения подвергаются более высокому риску заражения вирусом, что может привести к значительным нагрузкам на работников здравоохранения в ближайшие месяцы. Полнолицевые щитки помогают защитить лица работников здравоохранения, а также позволяют увеличить продолжительность безопасного использования хирургических масок и масок N95. Щедрая реакция Nike на кризис COVID-19 дает медикам дополнительную поддержку и уверенность в том, что мы можем безопасно выполнять работу, для которой были рождены”, – отметил доктор медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии и периоперационной медицины OHSU Мико Эномото.

Первую партию щитков в пятницу, 3 апреля, уже доставили для медиков OHSU. Их также получат другие медучреждения и организации, которые занимаются борьбой с COVID-19, включая Providence, Legacy Health Systems и Kaiser Permanente.