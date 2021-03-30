Об этом пишет агентство Reuters.
Nike заявила в иске, что компания MSCHF Product Studio нарушила права на товарный знак и создала свою коллекцию “Сатанинских кроссовок” на основе кроссовок Nike Air Max 97. Бренд заявляет, что обувь изготовлена без одобрения или разрешения Nike, и он никоим образом не связан с этим проектом.
“Уже есть свидетельства значительного замешательства среди поклонников Nike – в том числе призывы бойкотировать бренд из-за запуска Satan Shoes от MSCHF. Возмущения основаны на ошибочном убеждении, что Nike разрешила или одобрила этот продукт”, – говорится в иске.
Nike попросила суд немедленно остановить MSCHF от выполнения заказов на обувь, а также потребовала взыскания убытков с компании.
Сам Lil Nas X не фигурирует в качестве ответчика в иске.
- Ранее сообщалось, что американский рэпер Lil Nas X и арт-коллектив MSCHF из Нью-Йорка выпустили эксклюзивные кроссовки Satan Shoes с бронзовой пентаграммой, перевернутым крестом и каплей настоящей человеческой крови в подошве – все кроссовки были распроданы почти сразу.