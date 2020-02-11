Компания Nike на стадионе Traz-Powell в Майами создала футбольное поле из переработанной обувной резины.

Об этом сообщает телеканал NBC 6 South Florida.

Знаменитый футбольный стадион средней школы в Южной Флориде получил неповторимый облик от Nike незадолго до Super Bowl LIV.

Чтобы полностью покрыть поверхность футбольного поля, компания использовала 128 тысяч килограмм Nike Grind Infill, который представляет собой резиновый материал, изготовленный из переработанной спортивной обуви. В ходе создания куски резины превращают в небольшие гранулы из которых и состоит все покрытие поля.

Новое и улучшенное поле оснащено новым светодиодным и экологически чистым освещением по всему стадиону. Например, прожекторы над трибунами зрителей заменили светодиодными лампами, которые во время игры подсвечивают сидения цветом домашней команды.

Красочные фрески, созданные местными художниками Майклом Васкесом, Алехандрой Эстефанией и Моджо, украшают коридоры и раздевалки стадиона, чтобы отдать дань памяти тренеру Тразу Пауэллу и футболистам-выпускникам.