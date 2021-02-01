«Никогда при мне»: Зеленский исключил возможность продажи «Мотор Сичи» иностранцам

Об этом он заявил в интервью изданию Axios, сообщает Офис президента.

Так, на вопрос журналиста, позволит ли Зеленский китайским инвесторам купить “Мотор Сич”, президент ответил, что, во-первых, он рад американским и китайским инвестициям в Украину.

“Прежде всего я очень рад инвестициям из США, а также потому, что у нас есть китайские инвестиции. Они есть и в США, и во всем мире. Потому у многих брендов – и европейских, и американских, если вы, кроме названия и бренда, увидите бирку, то очень часто можно увидеть Мade in China. Это так и есть”, – сказал Зеленский.

Однако он сообщил, что Украина не имеет права продавать контрольный пакет управления стратегическими оборонными предприятиями любой стране.

“Вопрос не в Китае. Вопрос даже не в том, каким образом покупались акции компании “Мотор Сич” во времена бывшего президента, во времена Порошенко. Вопрос в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет управления стратегическими оборонными предприятиями Украины любой стране. Это раз. Никогда, по крайней мере при мне – я же не на всю жизнь, я же не генеральный секретарь. В мое время точно этого не будет”, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что летом 2019 The Wall Street Journal сообщала, что тогдашний советник американского президента Дональда Трампа планирует приехать в Киев, чтобы убедить руководство предприятия “Мотор Сич”, и власть Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия. Болтон уверен, что владение заводом поможет Китаю получить доступ к важным технологиям. 27 августа Болтон прибыл в Украину.

По мнению экспертов, визит Болтона продемонстрировал парадоксальное — совпадение интересов США и России в вопросе сделки по продаже предприятия “Мотор Сич” Китая. При этом США заинтересованы в ослаблении Китая, а Россия – Украина.

В ноябре 2019 сообщалось, что американский бизнесмен и основатель крупной частной военной компании Blackwater ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники “Мотор Сич”.