«Никогда при мне»: Зеленский исключил возможность продажи «Мотор Сичи» иностранцам

Об этом он заявил в интервью изданию Axios, сообщает Офис президента.
Так, на вопрос журналиста, позволит ли Зеленский китайским инвесторам купить “Мотор Сич”, президент ответил, что, во-первых, он рад американским и китайским инвестициям в Украину.
“Прежде всего я очень рад инвестициям из США, а также потому, что у нас есть китайские инвестиции. Они есть и в США, и во всем мире. Потому у многих брендов – и европейских, и американских, если вы, кроме названия и бренда, увидите бирку, то очень часто можно увидеть Мade in China. Это так и есть”, – сказал Зеленский.
Однако он сообщил, что Украина не имеет права продавать контрольный пакет управления стратегическими оборонными предприятиями любой стране.
“Вопрос не в Китае. Вопрос даже не в том, каким образом покупались акции компании “Мотор Сич” во времена бывшего президента, во времена Порошенко. Вопрос в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет управления стратегическими оборонными предприятиями Украины любой стране. Это раз. Никогда, по крайней мере при мне – я же не на всю жизнь, я же не генеральный секретарь. В мое время точно этого не будет”, – отметил Владимир Зеленский.
Напомним, что летом 2019 The Wall Street Journal сообщала, что тогдашний советник американского президента Дональда Трампа планирует приехать в Киев, чтобы убедить руководство предприятия “Мотор Сич”, и власть Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия. Болтон уверен, что владение заводом поможет Китаю получить доступ к важным технологиям. 27 августа Болтон прибыл в Украину.
- По мнению экспертов, визит Болтона продемонстрировал парадоксальное — совпадение интересов США и России в вопросе сделки по продаже предприятия “Мотор Сич” Китая. При этом США заинтересованы в ослаблении Китая, а Россия – Украина.
- В ноябре 2019 сообщалось, что американский бизнесмен и основатель крупной частной военной компании Blackwater ведет переговоры о покупке украинского производителя аэрокосмической техники “Мотор Сич”.
- Ранее сообщалось, что Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины на приобретение ОАО “Мотор Сич”.
- 5 декабря китайские инвесторы ПАО “Мотор Cич” направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж.
- 15 января Соединенные Штаты Америки внесли в “черный список” китайскую компанию Skyrizon. Эта компания пытается приобрести “Мотор Сич” совместно с украинским бизнесменом Александром Ярославским.