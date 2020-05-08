Как сообщалось ранее, в связи с глобальным карантином Nikon решила предоставить бесплатный доступ к своим онлайн-урокам фотографии. Предложение действовало до конца апреля.

Теперь компания приняла решение продлить бесплатный доступ до конца мая.

“Онлайн-курсы Nikon School будут оставаться бесплатными в течение мая месяца, расширив эту популярную программу”, — отметили в компании.

В рамках этой программы Nikon публикует видеоуроки от профессиональных фотографов о том, как, например, снимать домашних животных и детей или делать музыкальные клипы. Для того, чтобы пройти урок, достаточно иметь камеру любого производителя, но есть и такие курсы, которые учат обращаться непосредственно с техникой Nikon.

Сейчас эти курсы можно бесплатно посмотреть на сайте компании, пройдя предварительную регистрацию. Ранее стоимость занятий составляла от $15 до $50.