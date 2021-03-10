Компания Nikon объявила о разработке флагманской полнокадровой беззеркальной модели с байонетом Z, обладающей "лучшими характеристиками фото и видео в истории Nikon".

Об этом пишет Engadget.

Новая модель Nikon Z9 с видео 8K и другими расширенными функциями будет выпущена в 2021 году.

Отмечается, что модель Z9 будет иметь “недавно разработанный многослойный CMOS-датчик формата FX”, вероятно, с разрешением от 40 до 50 мегапикселей. Она также будет оснащена новым механизмом обработки изображений.

Помимо видео в формате 8K, Nikon Z9 будет предлагать “другие характеристики видео, отвечающие различным потребностям и рабочим процессам”. Это, вероятно, означает, что можно ожидать 10-битную или даже внутреннюю запись видео в формате RAW, а также широкий диапазон разрешений 4K и частоты кадров.