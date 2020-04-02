Японская компания-производитель фотоаппаратов и объективов Nikon сделала бесплатный доступ к своим онлайн-урокам на время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“Нас по-прежнему вдохновляет то, как сообщество Nikon проявляет свою креативность, несмотря на эти беспрецедентные обстоятельства. То, что мы видим, это то, что, несмотря ни на что, творчество никогда не останавливается. Чтобы помочь вам вдохновиться, мы хотим, чтобы вы присоединились к нам на #CreatorsHour”, — отметили в компании.

В рамках программы #CreatorsHour профессионалы фотоиндустрии будут проводить онлайн-конференции, на которых будут рассказывать о необычных методах съемки и делиться советами.

Для тех, кто планирует присоединиться к программе, рекомендуют пройти онлайн-уроки от Nikon. Ранее они были платными, но в связи с пандемией COVID-19 компания приняла решение предоставить бесплатный доступ для всех желающих до конца текущего месяца.

“Все курсы Nikon School Online бесплатны в течение апреля, так что вы можете продолжать учиться и расти дома весь месяц”, — говорится в сообщении.

Как сообщает издание The Verge, ранее стоимость занятий Nikon составляла от $15 до $50. Уроки ведут профессиональным фотографом.

Некоторые курсы учат работе с продуктами компании, но есть и такие, благодаря которым можно научиться основам фотографии (например, как фотографировать домашних животных и детей или делать музыкальные клипы), для чего достаточно иметь камеру любого производителя. Посмотреть онлайн-уроки можно на сайте компании, пройдя предварительную регистрацию.