Об этом сообщается на сайте компании.
Уточняется, что сначала камеру предполагали выпустить в марте, а затем перенесли на май из-за нехватки компонентов.
Сообщается, что нехватка деталей была вызвана распространением по миру китайского атипичного коронавируса.
При этом считается, что камера D6 должна стать популярной в преддверии летней Олимпиады в Токио, которая начнется в июле 2020-го года.
Отмечается, что в целях борьбы с коронавирусом китайское правительство закрыло множество фабрик, также были ограничены поездки множества рабочих, которые и отвечали за сборку многих продуктов.
При этом подчеркивается, что поскольку темпы распространения коронавируса в Китае уже спадают, производство должно вернуться в нормальный режим работы уже в скорости.
В Nikon сообщили, что объявят новую дату выхода камеры, как только получше разберутся в ситуации.
- В декабре журнал National Geographic определил снимки-победители ежегодного фотоконкурса National Geographic Photo Contest-2018.