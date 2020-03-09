В компании Nikon объявили о задержке выпуска камеры D6 из-за нехватки деталей.

Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что сначала камеру предполагали выпустить в марте, а затем перенесли на май из-за нехватки компонентов.

Сообщается, что нехватка деталей была вызвана распространением по миру китайского атипичного коронавируса.

При этом считается, что камера D6 должна стать популярной в преддверии летней Олимпиады в Токио, которая начнется в июле 2020-го года.

Отмечается, что в целях борьбы с коронавирусом китайское правительство закрыло множество фабрик, также были ограничены поездки множества рабочих, которые и отвечали за сборку многих продуктов.

При этом подчеркивается, что поскольку темпы распространения коронавируса в Китае уже спадают, производство должно вернуться в нормальный режим работы уже в скорости.

В Nikon сообщили, что объявят новую дату выхода камеры, как только получше разберутся в ситуации.