Канадский певец и автор песен Нил Янг подал иск к предвыборному штабу президента США Дональда Трампа из-за использования своих композиций на митингах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Исковая жалоба подана в федеральный суд Нью-Йорка.

Янг обвинил штаб Трампа в нарушении авторских прав. Речь, в частности, идет о неоднократном использовании песен “Rockin’ in the Free World” и “Devil’s Sidewalk” на митингах и политических мероприятиях, включая митинг Трампа в Талсе (штат Оклахома), который состоялся 20 июня.

В иске указано, что Трамп использует песни Янга, начиная с 2015 года.

Музыкант отметил, что запрещал предвыборному штабу американского лидера включать песни на акциях, но его требование “сознательно” проигнорировали.

Янг подчеркнул, что его иск не стоит расценивать как неуважение “к правам и мнению американских граждан, которые могут свободно поддерживать своего кандидата”.

“Тем не менее истец не может допустить, чтобы его музыка использовалась в качестве главной темы для антиамериканской кампании невежества и ненависти, вызывающей разногласия”, — говорится в исковом заявлении.

Янг требует возмещение ущерба в размере до 150 тысяч долларов за каждое нарушение.

В штабе Трампа пока не ответили на запрос агентства о комментарии.

СПРАВКА. Нил Персиваль Янг — канадский певец и автор песен, гитарист, режиссер нескольких фильмов. Музыкальную карьеру он начал в 1960-х годах, основал группу Buffalo Springfield, был участником супергруппы Crosby, Stills, Nash & Young. Выпустил более тридцати студийных альбомов, часть из них — с рок-группой Crazy Horse.

Музыка Янга оказала существенное влияние на такие группы, как Nirvana и Pearl Jam, за что исполнитель получил прозвище “крестного отца гранжа”.

Янг был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла: в 1995 году как сольный исполнитель и в 1997 году как участник Buffalo Springfield. В 2006 году был награжден Орденом Манитобы, в 2009 году — Орденом Канады II степени. Янг – почетный доктор музыки и гуманитарных наук.