Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.
Министерство здравоохранения Германии объявило, что использование вакцины было “приостановлено в качестве предупредительной меры” на основании рекомендаций национального регулятора здравоохранения Института Пола Эрлиха (PEI).
“После новых сообщений о тромброзе вен в связи с вакцинацией в Германии и Европе, PEI считает необходимыми дальнейшее расследование”, – заявил Минздрав.
Министр здравоохранения страны Йенс Шпан заявил, что “решение является профессиональным, а не политическим”.
“Сегодняшнее решение является сугубо мерой. Это чисто техническое, а не политическое решение. И поэтому я выполняю рекомендации Института Пола Эрлиха”, – сказал Шпан.
Франция и Италия вскоре вынесли такое же решение.
Как пишет агентство AFP, об остановке вакцинации во Франции заявил президент страны Эмманюэль Макрон. Решение в Италии приняло национальное фармацевтическое агентство AIFA. Ранее в стране прекратили вакцинацию одной из партий препарата от AstraZeneca.
После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран – Дания, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния – частично или полностью прекратили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.
Таиланд и Демократическая Республика Конго также приостановили использование вакцины AstraZeneca.
Причиной подобного решения является появление информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует странам Европейского союза продолжить использование вакцину AstraZeneca, несмотря на заявления некоторых стран о появлении тромбов у пациентов.
- Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцины от коронавируса COVID-19 в Евросоюз в первом квартале примерно до 30 млн доз.
- В Словакии после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca умерла учительница средней школы. Связь между смертью и препаратом пока не установлена.