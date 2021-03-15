Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом от коронавируса производства британо-шведской фармкомпании AstraZeneca.

Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Министерство здравоохранения Германии объявило, что использование вакцины было “приостановлено в качестве предупредительной меры” на основании рекомендаций национального регулятора здравоохранения Института Пола Эрлиха (PEI).

“После новых сообщений о тромброзе вен в связи с вакцинацией в Германии и Европе, PEI считает необходимыми дальнейшее расследование”, – заявил Минздрав.

Министр здравоохранения страны Йенс Шпан заявил, что “решение является профессиональным, а не политическим”.

“Сегодняшнее решение является сугубо мерой. Это чисто техническое, а не политическое решение. И поэтому я выполняю рекомендации Института Пола Эрлиха”, – сказал Шпан.

Франция и Италия вскоре вынесли такое же решение.

Как пишет агентство AFP, об остановке вакцинации во Франции заявил президент страны Эмманюэль Макрон. Решение в Италии приняло национальное фармацевтическое агентство AIFA. Ранее в стране прекратили вакцинацию одной из партий препарата от AstraZeneca.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран – Дания, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния – частично или полностью прекратили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.

Таиланд и Демократическая Республика Конго также приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Причиной подобного решения является появление информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей.