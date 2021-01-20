Власти Германии продлили до 14 февраля действие локдауна (жесткого карантина), введенного в стране из-за распространения коронавируса COVID-19.

О деталях сообщает немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle, а также издание The Local.

Соответствующее решение было принято на видеоконференции канцлера Германии Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель во вторник, 19 января.

Ранее планировалось, что действие локдауна завершится в конце января, однако ситуация с COVID-19 заставила власти пересмотреть это решение.

Как отмечает DW, хотя в последние дни число новых случаев инфицирования несколько снизилось, как и нагрузка на отделения интенсивной терапии, немецкие вирусологи обеспокоены тем, что в стране могут распространиться более заразные штаммы COVID-19 (выявленные ранее в Великобритании и Южной Африке).

“Пришло время принять превентивные меры против угрозы этого вируса… Принцип предосторожности является нашим приоритетом, и мы должны принять это во внимание сейчас”, – заявила Меркель журналистам.

Она также призвала страны ЕС координировать свои действия, чтобы остановить распространение новых мутаций коронавируса. Меркель предупредила, что в противном случае, возможно, придется установить пограничный контроль.

“Если страны решат пойти другим путем… тогда вы должны быть готовы сказать, что нам придется вновь ввести пограничный контроль. Мы этого не хотим, мы хотим достичь соглашения с нашими партнерами”, – заявила она.

Какие ограничения будут действовать

До 14 февраля в Германии сохранятся действующие карантинные ограничения:

• в стране не работают магазины, за исключением продовольственных и аптек;

• детские сады закрыты, но родители могут взять оплачиваемый отпуск, чтобы присматривать за своими детьми;

• работодателям рекомендуется разрешить сотрудникам работать из дома до 15 марта;

• запрещается употребление алкоголя в общественных местах;

• религиозные мероприятия в церквях, синагогах и мечетях могут проводиться при соблюдении противоэпидемических правил (дистанция и маски), но совместные песнопения запрещены;

• школы в основном закрыты, а обучение студентов осуществляется дистанционно;

• также закрыты парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы, кинотеатры, музеи и театры;

• магазины, кафе и рестораны закрыты (за исключением деятельности на вынос);

• частные собрания дома разрешены только при участии членов одной семьи и с участием одного человека, не проживающего в этом доме.

Некоторые карантинные меры решено усилить. Это, в частности, касается ужесточения масочного режима.

Согласно новому правилу, в магазинах и общественном транспорте необходимо носить только медицинские маски или респираторы с фильтрами класса FFP2 (с высокой степенью защиты). Ранее нос и рот разрешалось прикрывать шарфом, платком или аналогичным предметом.

Согласно последним данным, за время эпидемии в Германии зафиксировано 2,076 млн случаев заражения коронавирусом, более 46 тысяч человек скончались.