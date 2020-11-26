Власти Германии приняли решение продлить и ужесточить карантинные ограничения, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Соответствующее объявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель после семи часов переговоров с властями 16 федеральных земель страны.

Жесткие ограничения из-за COVID-19 были введены в стране 2 ноября на четыре недели. Были закрыты рестораны, бары, спортивные и развлекательные заведения. При этом школы, магазины и парикмахерские остались открытыми.

Теперь же Меркель сообщила, что частичный локдаун будет продлен как минимум до 20 декабря.

“Однако, мы предполагаем, что в связи с очень высоким распространением инфекции, ограничения должны будут действовать до начала января, если у нас не произойдет неожиданного снижения”, — отметила Меркель, которую цитирует издание The Local.

Целью ограничений является снижение количества новых случаев COVID-19 в каждом регионе до уровня ниже 50 на 100 тыс. жителей в неделю (сейчас этот показатель составляет около 140).

“Круто поднимающаяся кривая (новых случаев инфицирования, – ред.) превратилась в пологую, но это лишь частичный успех. Мы никоим образом не можем быть удовлетворены этим частичным успехом”, – заявила Меркель, добавив, что ежедневные показатели заболеваемости остаются на “слишком высоком уровне”.

На фоне продления карантина власти Германии решили расширить ограничительные меры:

• С 1 декабря в частных встречах смогут участвовать не более пяти человек из двух домохозяйств (сейчас — 10 человек). Дети до 14 лет не подпадают под это правило.

В то же время с 23 декабря по 1 января, то есть на период рождественских праздников и в канун нового года, введут послабления. В частных встречах смогут участвовать до 10 человек вне зависимости от числа домохозяйств. Как отметила Меркель, Рождество “не должно быть одиноким для людей из уязвимых групп”.

• Ужесточаются правила посещения магазинов: на каждые 10 квадратных метров площади можно пускать одного посетителя.

• Остаются закрытыми рестораны, бары, театры, кино, тренажерные залы, спортивные секции и большинство других предприятий сферы досуга и сферы обслуживания.

• Граждане обязаны носить защитные маски для лица: не только в общественном транспорте, магазинах, но практически во всех публичных закрытых помещениях, в центральных районах городов, в школах, начиная с 7-го класса, возле магазинов и на парковках.

• Рекомендовано отказаться от запуска традиционных новогодних фейерверков. Они будут запрещены на оживленных площадях и улицах (с целью избежания скопления больших групп людей).

• Работодателям рекомендовано разрешить сотрудникам работать из дома с 23 декабря по 1 января.

• Горнолыжные курорты Германии будут закрыты до 10 января.

• Населению рекомендуется по возможности делать рождественские покупки в течение недели.

• На зимние каникулы предлагается распустить школьников раньше сроков – уже с 19 декабря.

В компетенции отдельных федеральных земель ослабить или усилить карантинные ограничения. Но меры могут быть ослаблены в случае, если прирост числа заражений в том или ином регионе в течение недели не превысит 50 на 100 тысяч жителей.

Стоит отметить, что срок обязательного карантина (изоляции), который должны соблюдать люди, прибывшие в Германию, сократили с 14 до 10 дней. Это связано с “увеличением доступности экспресс-тестов на антигены”.

В Германии по состоянию на 25 ноября было зарегистрировано 18 633 новых случая заражения коронавирусом и 410 летальных случаев (является самым высоким показателем смертности с начала эпидемии).