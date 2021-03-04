По словам канцлера Ангелы Меркель, Германия меняет свою позицию в отношении вакцины Oxford-AstraZeneca, разрешая прививать людей старше 65 лет.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Ранее правительство разрешило вводить эту вакцину лицам моложе 65 лет, ссылаясь на недостаточные данные о ее воздействии на пожилых людей.

Это вызвало общественный скептицизм по поводу эффективности вакцины AstraZeneca, и некоторые немцы отказывались от нее. Это привело к накоплению неиспользованных доз.

В среду Ангела Меркель заявила, что недавние исследования подтвердили, что вакцину можно использовать для всех возрастов. А различные исследования показали, что вакцина AstraZeneca очень эффективна для пожилых людей.

Власти Бельгии также разрешать вводить эту вакцину пожилым людям. Ранее это сделала Франция.

На данный момент около 5% немцев получили первую прививку.

Меркель подчеркнула, что Германия также последует примеру Великобритании, увеличив интервал между дозами вакцины, чтобы дать как можно большему количеству людей возможность сделать первую прививку.

Что вызвало скептицизм по поводу AstraZeneca?

В январе медицинский регулятор ЕС одобрил использование вакцины Oxford-AstraZeneca для всех возрастных групп.

Но регулирующие органы некоторых стран, включая, Францию, Бельгию и Италию, рекомендовали не использовать эту вакцну для людей старше 65 лет. После этого у людей появился некоторый скептицизм по поводу вакцины.

Как Германия планирует ослабить карантинные ограничения?

Меркель заявила, что согласилась на поэтапное ослабление карантинных ограничений с главами федеральных земель Германии.

С понедельника можно будет встречаться группами до пяти человек из двух семей.

Некоторые магазины снова откроются при условии, что количество случаев заболевания будет ниже 50 человек на 100 000 населения. Если количество случаев превысит 50 на 100 000, то покупателям придется бронировать места для посещения магазинов. Если количество случаев превысит 100 на 100 000 человек в течение трех дней подряд, будут повторно введены ограничения.