Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, 23 января по всей Российской Федерации проходили митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, а также других политзаключенных. На акциях были задержаны более три тысячи человек.

В пятницу, 5 февраля, РФ заявила, что дипломатические сотрудники генеральных консульств Швеции, Польши и Германии участвовали в протестах в Москве и Санкт-Петербурге, объявила их persona non grata и выслала.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отметил, что решение о высылке дипломата “никоим образом не оправдано и еще больше вредит отношениям с Европой”.

МИД Польши выразил обеспокоенность и вызвал посла РФ, чтобы передать через него требование отменить решение о высылке дипломата.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала решение необоснованным и осудила его.

Strongly deplore Russia’s baseless decision to expel a Swedish diplomat. Thanked him today for his important work, incl fostering people-to-people contacts with Russia. Russian accusations completely groundless. We reserve our right to respond accordingly to this unfriendly act. https://t.co/8k8Mui0it9

— Ann Linde (@AnnLinde) February 5, 2021