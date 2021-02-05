Германия, Швеция и Польша прокомментировали решение РФ в отношении дипломатов, которых выслали якобы за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, 23 января по всей Российской Федерации проходили митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, а также других политзаключенных. На акциях были задержаны более три тысячи человек.

В пятницу, 5 февраля, РФ заявила, что дипломатические сотрудники генеральных консульств Швеции, Польши и Германии участвовали в протестах в Москве и Санкт-Петербурге, объявила их persona non grata и выслала.

Реакция Германии

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отметил, что решение о высылке дипломата “никоим образом не оправдано и еще больше вредит отношениям с Европой”.

“Немецкий дипломат выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических отношениях, а именно получал информацию о событиях на местах законными средствами. Если Российская Федерация не пересмотрит этот шаг, он не останется без ответа”, — заявил министр.

Реакция Польши

МИД Польши выразил обеспокоенность и вызвал посла РФ, чтобы передать через него требование отменить решение о высылке дипломата.

“В ответ на этот жест Министерство иностранных дел Республики Польша вызвало посла Российской Федерации и сообщило, что польский дипломат выполняет только официальные задачи, вытекающие из дипломатического статуса, в соответствии с Венской конвенции. Польская сторона ожидает от российских властей отмены ошибочного решения. В противном случае Польша оставляет возможность принимать соответствующие меры. Министерство иностранных дел Республики Польша сожалеет о действиях властных структур Российской Федерации, еще больше углубит кризис двусторонних отношений между нашими странами”, — отметили в ведомстве.

Реакция Швеции

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала решение необоснованным и осудила его.

“Поблагодарила [дипломата] за его важную работу, в частности, налаживание контактов с Россией. Обвинение россиян совершенно беспочвенны. Мы оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом на этот недружественный акт”, — подчеркнула она.

Strongly deplore Russia’s baseless decision to expel a Swedish diplomat. Thanked him today for his important work, incl fostering people-to-people contacts with Russia. Russian accusations completely groundless. We reserve our right to respond accordingly to this unfriendly act. https://t.co/8k8Mui0it9 — Ann Linde (@AnnLinde) February 5, 2021

Реакция ЕС

Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, который сейчас находится в Москве с официальным визитом, отметил, что узнал о решении МИД РФ во время встречи с министром Сергеем Лавровым.

“Я решительно осудил это решение и отверг обвинения в том, что они вели деятельность, несовместимую с их статусом иностранных дипломатов. Решение стоит пересмотреть. Я подчеркнул единство и солидарность Европейского Союза с заинтересованными государствами-членами”, — говорится в его заявлении.