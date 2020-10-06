Германия направила самолет медицинской службы Бундесвера, чтобы перевезти на лечение 13 украинских военных, раненых во время военных действий в Донбассе.

Об этом сообщили в Twitter Военно-воздушных сил Германии.

“Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту. С 2010 года мы поддерживаем гуманитарную помощь для Украины”, – говорится в сообщении.

Позже появились фотографии из аэропорта “Борисполь”, где военные проходят таможенный контроль.

“Раненые прибыли в аэропорт Киева. Сейчас идет таможенный контроль, который проводят органы власти. Затем персонал Бундесвера принимает раненых”, – сообщила медицинская служба Бундесвера.