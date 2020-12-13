Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет DW.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом по всей стране закрываются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, а также детские сады и школы.

Открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

На рождественские праздники 24-26 января разрешены встречи в узком семейном кругу с участием не более девяти человек. На Новый год (31 декабря и 1 января) вводят запрет на собрания.

Посещение богослужений на период локдауна позволят, но должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. На большие богослужения будут допускать только по предварительной записи.

С 16 декабря по 10 января гражданам также рекомендуют отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма пособия увеличивается с 200 до 500 тысяч евро, но только для тех компаний, которым прямо или косвенно угрожает банкротство. Предусмотрена и компенсация за потери товаров в цене.