Об этом сообщает Die Zeit.
Так, отныне карантин продлится десять дней, а не четырнадцать, но для этого надо заранее внести личные данные в онлайн-регистр.
Сдать тест на COVID-19 и при отрицательном результате прервать свой карантин можно только с пятого дня самоизоляции, а не с первого, как раньше.
Избежать карантина теперь смогут водители грузовых автомобилей, машинисты и пилоты, жители приграничных регионов, которые ездят в другую страну за покупками, дипломаты и представители власти, которые возвращаются из-за границы.
- 5 ноября в Германии зафиксировали рекорд по количеству новых случаев заражения в сутки – 19 тысяч 990.
- Также со 2 ноября власти Германии ввели жесткие карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса – запрещается работа баров, ресторанов и фитнес-залов.