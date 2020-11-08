Об этом сообщает Die Zeit.

Так, отныне карантин продлится десять дней, а не четырнадцать, но для этого надо заранее внести личные данные в онлайн-регистр.

Сдать тест на COVID-19 и при отрицательном результате прервать свой карантин можно только с пятого дня самоизоляции, а не с первого, как раньше.

Избежать карантина теперь смогут водители грузовых автомобилей, машинисты и пилоты, жители приграничных регионов, которые ездят в другую страну за покупками, дипломаты и представители власти, которые возвращаются из-за границы.