Германия будет требовать тесты на COVID-19 у всех авиапассажиров

С воскресенья, 28 марта, все путешественники, которые планируют визит в Германию воздушным транспортом, должны продемонстрировать отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Отмечается, что объявление об изменении правил въезда сделали для того, чтобы авиакомпании успели адаптироваться к новым требованиям.

Сейчас отрицательный тест на коронавирус должны продемонстрировать лишь те путешественники, которые прибывают из стран с особенно высоким уровнем инфицирования.

В то же время в министерстве здравоохранения страны уточнили, что новые требования не коснутся летных экипажей. При этом путешественникам придется самим нести расходы по тестированию.