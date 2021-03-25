Covid-19 Украина

обновлено 25.03.2021 в 20:02

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Германия будет требовать тесты на COVID-19 у всех авиапассажиров

С воскресенья, 28 марта, все путешественники, которые планируют визит в Германию воздушным транспортом, должны продемонстрировать отрицательный результат теста на коронавирус.

Четверг, 25 марта 2021, 21:01

Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Отмечается, что объявление об изменении правил въезда сделали для того, чтобы авиакомпании успели адаптироваться к новым требованиям.

Сейчас отрицательный тест на коронавирус должны продемонстрировать лишь те путешественники, которые прибывают из стран с особенно высоким уровнем инфицирования.

В то же время в министерстве здравоохранения страны уточнили, что новые требования не коснутся летных экипажей. При этом путешественникам придется самим нести расходы по тестированию.

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Теги: Коронавирус, Германия

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