Германия будет требовать тесты на COVID-19 у всех авиапассажиров

Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.
Отмечается, что объявление об изменении правил въезда сделали для того, чтобы авиакомпании успели адаптироваться к новым требованиям.
Сейчас отрицательный тест на коронавирус должны продемонстрировать лишь те путешественники, которые прибывают из стран с особенно высоким уровнем инфицирования.
В то же время в министерстве здравоохранения страны уточнили, что новые требования не коснутся летных экипажей. При этом путешественникам придется самим нести расходы по тестированию.
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