В немецкой компании CureVac, которая входит в число разработчиков вакцин, финансируемых Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), заявили, что смогут массово производить низкие дозы вакцины от коронавируса, если они окажутся рабочими во время тестирования.

Об этом пишет Reuters.

Компания, которой CEPI предоставила в январе до 8,3 млн. долларов США, сейчас работает над тем, чтобы использовать свою технологию вакцины с низкими дозами для применения против коронавируса.

Отмечается, что эксперты CureVac надеются подготовить экспериментальную вакцину к июню или июлю, чтобы затем получить разрешение от регулирующих органов на проведение испытаний на людях.

По словам директора по производству Флориана фон дер Мюльбе, для борьбы с коронавирусом будет применяться режим действия, который позволяет использовать низкую дозировку для запуска иммунной реакции против бешенства.

”Эти минимальные дозировки, которых мы достигли, позволяют нам в Тюбингене производить до 10 миллионов доз на одну (производственную) кампанию”, – сказал он.

Представитель компании уточнил, что производственный цикл обычно длится несколько недель. Для иммунизации человека может потребоваться более одной дозы, но одна кампания все равно будет обслуживать несколько миллионов человек.