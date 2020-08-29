Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
Так, отвечая на вопрос о том, как отравление Навального влияет на немецко-российские отношения, Ишингер сказал:
“К сожалению, мы переживаем новый минимум. В Москве над жертвой смеються. Уже по одной этой причине это невыразимо неловкий процесс для Кремля. Авторитет России уже был подорван нападением на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского эмигранта в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг. Теперь это должно быть прекращено”.
По словам дипломата, канцлер Германии Ангела Меркель проявляла терпение в отношении президента РФ Владимира Путина на протяжении последних 15 лет.
“В качестве посредника ОБСЕ в Украине в 2014 году я был свидетелем того, как она была единственным главой правительства, который разговаривал с Путиным по телефону снова и снова, иногда по несколько раз в неделю. Давно понятно, чего стоит слово Москвы. Там действует закон сильнейшего. Это конец, к сожалению, и самой идеи стратегического партнерства”, – подчеркнул он.
Ишингер также призвал европейские страны проявлять общую внешнеполитическую жесткость по отношению к России. По его словам, это единственный способ справиться с Путиным.
Отметим, что 74-летний Вольфганг Ишингер – является одним из самых опытных немецких дипломатов. Он был статс-секретарем министерства иностранных дел, послом в Вашингтоне и Лондоне. С 2008 года он возглавляет самую важную конференцию Германии по вопросам внешней политики и безопасности – Мюнхенскую.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- Согласно расследованию немецкого журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat, Алексея Навального могли отравить ядом, по составу схожим на нервно-паралитическое вещество “Новичок”.