Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Так, отвечая на вопрос о том, как отравление Навального влияет на немецко-российские отношения, Ишингер сказал:

“К сожалению, мы переживаем новый минимум. В Москве над жертвой смеються. Уже по одной этой причине это невыразимо неловкий процесс для Кремля. Авторитет России уже был подорван нападением на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского эмигранта в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг. Теперь это должно быть прекращено”.

По словам дипломата, канцлер Германии Ангела Меркель проявляла терпение в отношении президента РФ Владимира Путина на протяжении последних 15 лет.

“В качестве посредника ОБСЕ в Украине в 2014 году я был свидетелем того, как она была единственным главой правительства, который разговаривал с Путиным по телефону снова и снова, иногда по несколько раз в неделю. Давно понятно, чего стоит слово Москвы. Там действует закон сильнейшего. Это конец, к сожалению, и самой идеи стратегического партнерства”, – подчеркнул он.

Ишингер также призвал европейские страны проявлять общую внешнеполитическую жесткость по отношению к России. По его словам, это единственный способ справиться с Путиным.

Отметим, что 74-летний Вольфганг Ишингер – является одним из самых опытных немецких дипломатов. Он был статс-секретарем министерства иностранных дел, послом в Вашингтоне и Лондоне. С 2008 года он возглавляет самую важную конференцию Германии по вопросам внешней политики и безопасности – Мюнхенскую.