В немецком кафедральном соборе Ахена выставят для демонстрации мощи святой сирийской мученицы Короны, которая считается покровительницей борьбы с эпидемиями.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что пандемия коронавируса, которая заразила почти полмиллиона человек во всем мире, в том числе более 30 тысяч в Германии, подняла общественный интерес к христианской мученице, которая, как полагают, была убита римлянами около 1800 лет назад.

До вспышки коронавируса собор планировал этим летом показать храм Св. Короны в рамках выставки, посвященной золотому ремеслу. Однако на данный момент неясно, когда состоится это мероприятие.

Сейчас сотрудники собора подготавливают раку из золота, бронзы и слоновой кости, которая была скрыта в течение последних 25 лет, к тому моменту, когда ее можно будет представить гражданам.

Считается, что Короне было всего около 16 лет, когда римляне убили ее, вероятно, в Сирии, за исповедание христианской веры. По легенде, девушка подверглась особенно мучительной смерти. Она была привязана к двум изогнутым пальмам и разорвана на части.

Мощи Короны, привезенные в Аахен королем Отто III в 997 году, хранились в гробнице под плитой в соборе до 1911-12 годов, после чего они были помещены в храм, высота которого составляет 93 сантиметра и весит 98 килограмм.

Представитель собора подчеркнул, что Корона является покровительницей сопротивления всем эпидемиям, а не только коронавируса.