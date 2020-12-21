Об этом сообщает агентство AFP.
“Не будет недостатка в шприцах, даже если мы столкнемся с серьезным испытанием”, – сказал Отто-Филипп Браун, содиректор Almo, ведущего производителя шприцев в Германии.
Эта фабрика производит одноразовые шприцы 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Ранее на фабрике рабочяя неделя была пятидневной, но из-за пандемии пришлось перейти на другой график. Каждые 13 секунд производится 64 шприца с поршнями. Шприцы поставляются по всей Германии и еще для более 140 других странах мира.
Ежегодно Almo выпускает более двух миллиардов шприцев различных типов.
Иглы производятся дочерней компанией B.Braun в Малайзии.
Компания намеревается потратить 30 миллионов евро на дополнительную сборочную линию, частично для удовлетворения возросшего спроса на шприцы для введения вакцины Covid-19.
Первые заказы уже поступили от немецкой компании BioNTech, чья вакцина, разработанная совместно с американским гигантом Pfizer, уже применяется в некоторых странах, и от CureVac, еще одной немецкой компании, чья вакцина-кандидат находится на заключительной стадии испытаний.
“Мы можем произвести 270 миллионов шприцев объемом один миллилитр в следующем году, а при необходимости – еще 200 миллионов с 2022 года”, – сказал Браун агентству AFP.
Принимая во внимание шприцы большего размера, которые также используются для инъекций вакцин, Almo уже имеет заказы на около 500 миллионов единиц на 2020 и 2021 годы.
Его главный конкурент, американский гигант Becton, Dickinson and Company (BD), ранее на этой неделе заявил, что получил заказы на более миллиарда инъекционных устройств по всему миру в рамках вакцинации против Covid-19.
- В Министерстве охраны здоровья Германии заявили, что COVID-вакцины будут эффективны против нового штамма коронавируса.