Борьба с Covid-19 привела не только быстрой разработке и поставке вакцины с рекордной скоростью, но и к резкому росту спроса на миллиарды шприцев, необходимых для ее введения. Одна немецкая фабрика уже активно производит шприцы и уверена, что мировые потребности могут быть удовлетворены.

Об этом сообщает агентство AFP.

“Не будет недостатка в шприцах, даже если мы столкнемся с серьезным испытанием”, – сказал Отто-Филипп Браун, содиректор Almo, ведущего производителя шприцев в Германии.

Эта фабрика производит одноразовые шприцы 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Ранее на фабрике рабочяя неделя была пятидневной, но из-за пандемии пришлось перейти на другой график. Каждые 13 секунд производится 64 шприца с поршнями. Шприцы поставляются по всей Германии и еще для более 140 других странах мира.

Ежегодно Almo выпускает более двух миллиардов шприцев различных типов.

Иглы производятся дочерней компанией B.Braun в Малайзии.

Компания намеревается потратить 30 миллионов евро на дополнительную сборочную линию, частично для удовлетворения возросшего спроса на шприцы для введения вакцины Covid-19.

Первые заказы уже поступили от немецкой компании BioNTech, чья вакцина, разработанная совместно с американским гигантом Pfizer, уже применяется в некоторых странах, и от CureVac, еще одной немецкой компании, чья вакцина-кандидат находится на заключительной стадии испытаний.

“Мы можем произвести 270 миллионов шприцев объемом один миллилитр в следующем году, а при необходимости – еще 200 миллионов с 2022 года”, – сказал Браун агентству AFP.

Принимая во внимание шприцы большего размера, которые также используются для инъекций вакцин, Almo уже имеет заказы на около 500 миллионов единиц на 2020 и 2021 годы.

Его главный конкурент, американский гигант Becton, Dickinson and Company (BD), ранее на этой неделе заявил, что получил заказы на более миллиарда инъекционных устройств по всему миру в рамках вакцинации против Covid-19.